Samsung Galaxy Watch: Möglicherweise bald mit eckigem Design

Samsung bietet bereits mit seinen Galaxy Watch erfolgreiche Smartwatches an. Für jene nutzt man schon lange jeweils ein rundes Display. Das gilt auch für die aktuelle Generation der Galaxy Watch6 aus dem Jahr 2023. Natürlich sollte es in diesem Jahr im Herbst auch Nachfolgemodelle geben. Diese könnten einen größeren Wechsel mit sich bringen – hin zu eckigen Bildschirmen, wie etwa bei den Apple Watches.

Aktuell sind das allerdings nur Gerüchte. Es heißt, Samsung wäge diese Idee intern derzeit ab und vieles spreche für eckige AMOLED-Bildschirme an der Galaxy Watch7. Denkbar ist jedoch auch, dass man sich die Sache noch ein wenig überlegt und erst ab der Samsung Galaxy Watch8 einen solchen Wechsel anstößt.

Ebenfalls ist auch möglich, dass der südkoreanische Hersteller die Modellreihe der Samsung Galaxy Watch rund belässt und eine neue Serie einführt, die sich dann mit eckigen Bildschirmen absetzt. So würde man die Gefahr umgehen, Bestandskunden, welche die runden Displays bevorzugen, zu verschrecken. Da ist aktuell also offenbar noch nichts in Stein gemeißelt.

Samsung hatte vor ca. 10 Jahren schon einmal Smartwatches mit eckigen Bildschirmen im Repertoire, die sich in die Reihe der Galaxy Gear eingruppiert hatten. Ob man vielleicht jene Modelle neu aufleben lassen könnte? Wir müssen es abwarten.

Quelle: SamMobile