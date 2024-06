Epic Games Store: Ab sofort ist “Sunless Skies: Sovereign Edition” kostenlos

Im Epic Games Store gibt es heute wieder ein neues Spiel gratis. Dieses ersetzt “Freshly Frosted” aus der letzten Woche. In diesem Fall handelt es sich um das Rogue-lite-Spiel “Sunless Skies: Sovereign Edition”. Dabei mischt man auch noch Horror- und Rollenspiel-Elemente unter das Gameplay. Die Entwickler beschreiben den Titel auch als “Gothic Horror RPG”. Der Fokus liegt auf der Entdeckung der Spielwelt und dem Erzählen einer spannenden Geschichte.

Dabei reist man als Kapitän eines obskuren viktorianischen Raumschiffs durch unbekannte Gefilde, die Schätze, Feinde und den puren Wahnsinn bergen. Dabei ist es wichtig, die Moral der Crew im Blick zu behalten und selbst nicht den Verstand zu verlieren. Helfen können dabei neue Offiziere, die sich rekrutieren lassen. Diese Charaktere bringen zudem eigene Quests mit, die man erledigen kann.



Dabei handelt ihr mir anderen Schiffen, müsst aber auch gegen Piraten ankommen. Als Inspiration für die Story, das Setting und die Charaktere nennen die Entwickler unter anderem Jules Verne, HP Lovecraft oder auch HG Wells. Entwickelt worden ist “Sunless Skies: Sovereign Edition” von dem britischen Entwicklerstudio Failbetter Games.

Wer an diesem Spiel keinen Gefallen findet oder es schon in seiner Sammlung: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr erfolgt wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games