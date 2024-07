Prime Gaming: Heute mit 3 neuen Gratis-Spielen

Amazon Prime ist ein Abonnement, das den meisten Lesern sicherlich für den enthaltenen Premium-Versand ohne weitere Mehrkosten sowie den Streaming-Dienst Prime Video bekannt ist. Doch Das Abo beinhaltet auch Prime Gaming. Dort gibt es monatlich kostenlose Spiele. Anlässlich des aktuell stattfindenden Prime Days hat man sich da mit dem Epic Games Store zusammengetan und bietet bis 18. Juli 2024 um 9 Uhr drei Games kostenlos an.

Anzeige

In diesem Fall sind das die durchaus hochkarätigen Spiele “Rise of the Tomb Raider” in der “20 Year Celebration”-Edition mit zusätzlichen digitalen Inhalten, “Chivalry 2” und das erst Anfang 2024 erschienene “Suicide Squad: Kill the Justice League”. Letzteres ist ein Triple-A-Spiel der Entwickler Rocksteady Entertainment, die auch für die Reihe “Batman: Arkham” verantwortlich gewesen sind.

Wer Amazon Prime abonniert hat, kann sich alle drei Spiele ab sofort ohne Mehrkosten für den PC sichern. Voraussetzung ist, dass ein Konto im Epic Games Store vorhanden ist oder neu angelegt wird. Jenes Konto muss dann mit Prime Gaming verknüpft werden.

Quelle: Prime Gaming