AMD Advancing AI 2024: Event für den 10. Oktober 2024 angekündigt

AMD hat für den 10. Oktober 2024 ein Event anberaumt. An jenem Datum will man die nächste Generation der hauseigenen KI-Beschleuniger der Reihe Instinct vorstellen. Obendrein wird man auch die Server-Prozessoren der Reihe AMD Epyc in die 5. Generation schicken. Dazu sollen sich laut der offiziellen Pressemitteilung weitere KI-PC-Updates und Mitteilungen zu Netzwerk-Anwendungen und -Geräten ergeben.

Die Online-Präsentation wird von der Geschäftsführerin Dr. Lisa Su geleitet. Es werden aber auch weitere Manager und Entwickler aus dem Hause AMD auf den Plan treten. Ebenfalls wird man Partnern Raum geben, von ihren Erfahrungen zu berichten. Wer Interesse hat den Livestream mit allen Ankündigungen zu verfolgen, der wird ihn unter diesem Link vorfinden. Losgehen, wird es um 18 Uhr hiesiger Zeit.



Man darf gespannt sein, was AMD konkret alles aus dem Hut zaubert. Die Präsentation bzw. die entsprechenden Produkte richten sich allerdings an Geschäftskunden. Privatkunden müssen sich noch etwas länger gedulden – beispielsweise sind ja auch neue Grafikkarten in der Mache.

Quelle: AMD