Apple Vision Pro: Einstiegs-Version soll 2025 erscheinen und 2.000 US-Dollar kosten

Die Apple Vision Pro ist aktuell ein Mixed-Reality-Headset für eine Nische. So kostet das Wearable in Europa satte 3.999 Euro, was den Adressatenkreis natürlich erheblich einschränkt. Für 2025 soll aktuellen Gerüchten zufolge ein neues Modell geplant sein, das für 2.000 US-Dollar den Besitzer wechseln könnte. Es soll sich also nicht um eine vollwertige, neue Generation handeln, sondern um einen abgespeckten, aber günstigeren Ableger.

Auch an der Apple Vision Pro 2 soll Apple werkeln, diese wird aber erst später auf den Markt kommen – voraussichtlich 2026. Technisch konnte die erste Generation durchaus beeindrucken. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir von einer vergünstigten Version für das nächste Jahr hören. Inzwischen verdichten sich die Hinweise jedoch. Die günstigere Apple Vision Pro soll dabei unter anderem das äußere Display streichen, welches die Augen des Trägers anzeigen kann.

Auch soll die günstigere Apple Vision Pro offenbar einen schwächeren Prozessor einsetzen und bei den Materialien Abstriche machen. Apple sieht sich offenbar unter Druck eine günstigere Vision Pro nachzureichen, da man bisher keinerlei Chance gegen Meta im AR- und VR-Markt hat. Um Marktanteile zu gewinnen, müsste man also eine breitere Masse ansprechen. Letzteres gelingt Meta z. B. mit Modellen wie der neuen Meta Quest 3S. Das VR-Headset kostet nur 329 Euro.

Quelle: Bloomberg