Samsung Galaxy Ring 2 startet angeblich bereits im Januar 2025

Samsung hat 2024 seinen Galaxy Ring auf den Markt gebracht. Das ist ein Wearable, das wie ein Ring am Finger getragen wird. Das Gerät kann aber allerlei Gesundheitsdaten messen und in der Begleit-App abrufbar halten. Man konkurriert da mit anderen Herstellern wie Oura oder auch Amazfit. Eine 2. Generation des Samsung Galaxy Ring soll nun angeblich früher starten als erwartet. Schon im Januar 2025 werde der Hersteller angeblich gemeinsam mit den Smartphones der Reihe Galaxy S25 ein neues Modell enthüllen.

Anzeige

Das Design soll dabei stark der 1. Generation ähneln. Allerdings werde sich die Akkulaufzeit auf über sieben Tage verlängern. Ebenfalls soll der Samsung Galaxy Ring 2 noch exaktere Messungen durchführen und dadurch noch bessere Gesundheitsdaten liefern. Ebenfalls stehen frische KI-Funktionen im Raum. Zwei neue Größen soll Samsung ebenfalls in der Mache haben, um so zu Oura aufzuschließen. Zum Preis gibt es noch keine Angaben.

Zusätzlich soll Samsung in Kooperation mit Google und Qualcomm neue Smart Glasses mit AR-Funktionen in der Mache haben. Sie sollen nur 50 g wiegen und im Aufbau an eine reguläre Brille erinnern. Auch die Vorstellung dieses Wearables soll für das kommende Unpacked-Event im Januar 2025 angesetzt sein.

Quelle: DigiTimes