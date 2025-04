GeForce RTX 5060 wohl ab 19. Mai erhältlich

Nvidia hat die GeForce RTX 5060 (ohne Ti) offiziell für Mai angekündigt, aber bislang weder ein genaues Datum noch einen Euro-Preis genannt. Doch jetzt wird berichtet, dass die neue Mittelklasse-Grafikkarte der Blackwell-Serie am Vortag der Computex auf den Markt kommen wird.

Die Computermesse in Taiwan beginnt am Dienstag, den 20. Mai, wo die Hersteller ihre entsprechenden Produkte zeigen werden, aber schon einen Tag zuvor sollen Interessenten die neue Grafikkarte kaufen können. Nvidia hatte die GeForce RTX 5060 zusammen mit der GeForce RTX 5060 Ti Mitte April vorgestellt, aber nur das Ti-Modell ist bislang verfügbar. Die günstigere 5060 ohne Ti war lediglich grob für Mai angekündigt, aber nun heißt es, dass sie ab 19. Mai erhältlich sein wird.

Interessanterweise verhängt Nvidia für die GeForce RTX 5060 ein Review-Embargo, das am selben Tag abläuft, sodass Testberichte nicht vorab erscheinen werden. Wer eine 5060 zum von Nvidia empfohlenen Verkaufspreis ersteigen möchte, kauft damit praktisch die Katze im Sack. Denn Benchmark-Resultate gibt es bisher nur von Nvidia selbst. Ob die Preise kurz nach Verfügbarkeit ansteigen werden, was derzeit typisch ist bei neuen Gaming-Grafikkarten, dürfte dagegen bezweifelt werden.

Während die GeForce RTX 5060 Ti sowohl mit 8 als auch 16 GByte Grafikspeicher verfügbar ist, kommt die einfache 5060 nur mit 8 GByte. Dafür ist sie mit 299 US-Dollar aber günstiger, denn für die Ti-Modelle gibt Nvidia 379 respektive 429 Dollar an. In Europa wurden 399 bzw. 449 Euro ausgerufen. Diese Preise werden aktuell auch noch im Handel verlangt, sodass sich die Nachfrage offenbar in Grenzen hält. Vielen PC-Spielern sind 8 GByte Grafikspeicher auch zu wenig für eine moderne Gaming-Grafikkarte, schließlich wollen die meisten Anwender höhere Auflösungen nutzen.

Nvidia selbst hebt hervor, dass die GeForce RTX 5060 (ohne Ti) zum selben Preis wie der direkte Vorgänger, die seit Ende Juni 2023 erhältliche GeForce RTX 4060, auf den Markt kommt. Dabei bietet der Nachfolger 25 Prozent mehr Kerne und eine 65 Prozent höhere Speicherbandbreite als die 4060. Je nach Spiel und Einstellung soll die 5060 damit bis zu doppelt so performant sein, aber Nvidia gibt auch zu, dass der Vorsprung in manchen Games auch weniger deutlich ist.

Zudem wird erwartet, dass AMD seine Konkurrenten ebenfalls Mitte Mai bzw. zur Computex vorstellen wird. Mitte April waren erste Details zur Radeon RX 9060 XT aufgetaucht und demnach setzt diese Grafikkarte insbesondere auf hohe Taktraten.

Quelle: videocardz.com