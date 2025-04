Das war es: LG nimmt die Update-Server für Smartphones vom Netz

LG hat sich bereits vor ca. vier Jahren aus dem mobilen Markt verabschiedet. Zuvor musste das Unternehmen über Jahre damit leben, dass die Marktanteile sanken und die Modelle des Unternehmens nicht für Gewinne sorgen konnten. Schließlich zog man also im April 2021 die Reißleine. Allerdings gelobte man, die Update-Server noch mehrere Jahre laufen zu lassen und z. B. kritische Updates zu verteilen. Doch nun endet eine Ära gänzlich. So will der südkoreanische Hersteller die Server am 30. Juni 2025 offline nehmen.

Es wird dann also keine Updates mehr für die bisherigen Smartphones von LG geben. Auch die dazugehörige PC-Software, die LG Bridge, wird ab jenem Stichtag nicht mehr unterstützt bzw. weitgehend nutzlos werden. LG hatte vor dem Aus seiner mobilen Abteilung anno dazumal zunächst nach Käufern für die Sparte gesucht, war aber gescheitert. Schließlich machte man die Mobile Group also gänzlich dicht.

Es dürfte allerdings nur noch wenige Anwender geben, welche mobile Endgeräte von LG verwenden. Über die Jahre sind jene ohne regelmäßige Funktions- und Sicherheits-Updates immer unsicherer geworden und lassen moderne Komfortfunktionen wie KI-Assistenten vermissen. Zumal die Smartphones ja schon zu den Zeitpunkten ihrer Verfügbarkeiten keine Kassenschlager gewesen sind – was erst zum Aus der mobilen Sparte geführt hat.

Quelle: LG