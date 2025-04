KFA2 GeForce RTX 50 starten dank eines neuen Vertriebspartners in Deutschland

Der Grafikkarten-Hersteller KFA2 bringt seine Modelle der Reihe GeForce RTX 50 nun doch auf den deutschen Markt. So fungiert das Unternehmen X-Kom aus Cottbus als exklusiver Vertriebspartner. Diese Kooperation greift ab sofort, sodass die Modelle KFA2 GeForce RTX 5080, 5070 Ti und 5070 auch direkt bestellbar sind.

So listet X-Kom die Grafikkarten bereits als lieferbar. Beispielsweise bietet man seine KFA2 GeForce RTX 5080 zum Preis von 1.249,99 Euro an. Die KFA2 GeForce RTX 5070 Ti EX Gamer 1-Click OC mit 16 GByte GDDR7-RAM kostet beispielsweise 899,99 Euro. Natürlich wirbt die Marke auch mit ihren angepassten Kühllösungen. Das System Xtreme Cooling etwa nutzt zwei 92-mm- und einen 102-mm-Lüfter für eine dynamische Anpassung der Kühlung an die Betriebsanforderungen.

Gesteuert werden die Lichteffekte der RGB-Beleuchtungen, die Lüfterdrehzahlen und die Übertaktung über die Xtreme-Tuner-App des Anbieters. Die GeForce RTX 5080, 5070 Ti und 5070 1-Click OC erfüllen die Vorgaben für Grafikkarten der Reihe SFF-Ready GeForce Enthusiast. Sie passen also auch in Small-Form-Factor-Gehäuse.