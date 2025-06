Razer bringt Zubehör der anderen Art: Gaming-Kaugummis vorgestellt

Razer ist im PC-Bereich für seine Peripheriegeräte wie Gaming-Mäuse, -Tastaturen, -Controller und natürlich auch Headsets, Notebooks, Lautsprecher und mehr. Doch jetzt bringt mein Zubehör der anderen Art auf den Markt: Gaming-Kaugummis. Dafür hat man mit dem Süßwarenanbieter Mars (Mars, Snickers, M&Ms) kooperiert. Als Ergebnis kommen die Kaugummis der Reihe „Respawn by Razer“ auf den Markt.

Wie es aussieht, will man es langfristig nicht bei Kaugummis belassen, denn es ist auch die Rede davon, „Respawn by Razer“ zur bevorzugten Snackmarke für Gamer weltweit zu machen. Ursprünglich war das Ganze nur ein Aprilscherz, jetzt macht man aber tatsächlich ein Produkt aus der Sache. Angefangen hatte Razer mit einer Getränkepulverlinie. Aufbauend auf diesem Experiment stoßen jetzt Gaming-Kaugummis dazu. Angereichert werden die Kaugummis mit B-Vitaminen und Grüntee-Extrakt.

Die Verpackungen und auch das Design der Kaugummis selbst erinnern ein wenig an Medikamente, was man durchaus kritisch sehen kann. Es gibt aber nicht nur Kaugummis der Marke Respawn by Razer, sondern auch zusätzlich Pfefferminzbonbons. Generell bietet man da Geschmacksrichtungen wie „Blackberry Vanilla“, „Pomegranate Watermelon“, „Cool Mint“ und mehr an.

Zunächst bringt Razer seine Gaming-Kaugummis und Pfefferminzbonbons jedoch nur in den USA und China auf den Markt. Ob später auch eine Veröffentlichung in Deutschland folgen könnte, ist noch offen und hängt sicherlich auch vom Erfolg in jenen Regionen ab.