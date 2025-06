Samsung Galaxy Z: Neue Foldable-Generation wird dünner und leichter als je zuvor

Samsung wird aktuellen Gerüchten zufolge im Juli 2025 seine neuen Foldables vorstellen. Mindestens ein neues Galaxy Z Flip und ein neues Galaxy Z Fold wird es dabei geben. Zudem ranken sich Gerüchte um eine Fan Edition (FE), die etwas günstiger sein sollte, als die Geschwistermodelle. Obwohl der Hersteller noch keinen Termin für das kommende Launch-Event genannt hat, rührt man jetzt bereits mit einigen Andeutungen die Werbetrommel.

Demnach sollen die diesjährigen Galaxy Z dünner und leichter werden, als alle Vorgängermodelle. Obendrein spricht Samsung von einer erhöhten Langlebigkeit sowie einem „Ultra“-Erlebnis, was auch immer das am Ende konkret bedeuten soll. Vage deutet man auch an, dass die kommenden Foldables natürlich die fortschrittlichsten Modelle sein sollen. Etwas anderes wäre aber wohl auch eher eine Überraschung.

Zu den technischen Details sowie den Preisen der kommenden Samsung Galaxy Z ist weiterhin alles offen. Mehr erfahren wir dann also im Juli 2025. Wer demnach nach einem neuen Foldable sucht, sollte sich schon einmal das passende Kleingeld zur Seite legen. Denn man kann sicher davon ausgehen, dass die Fortschritte in Sachen Design und Technik auch ihren Preis haben werden.

