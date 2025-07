PlayStation FlexStrike: Kabelloser Fightstick startet 2026

Sony hat für die PlayStation 5 einen eigenen, kabellosen Fighstick vorgestellt. Das Eingabegerät nennt sich konkret FlexStrike und soll im nächsten Jahr in den Handel kommen. Zuvor war dieser Controller unter dem Arbeitstitel „Project Defiant“ bekannt. Es handelt sich hier um den allerersten Wireless-Fightstick, der direkt von Sony bzw. der PlayStation-Marke stammt.

Wer die Eingabeverzögerung noch weiter senken möchte, kann den FlexStrike allerdings auch kabelgebunden verwenden. Alternativ erfolgt die Verbindung via PlayStation Link (2,4 GHz). Dabei wird der Controller nicht nur an der PlayStation 5 bzw. PlayStation 5 Pro, sondern auch am PC seinen Dienst verrichten. Der FlexStrike Wireless-Fightstick verfügt über mechanische Schaltertasten sowie Drosseln, die ohne Werkzeug ausgetauscht werden können. Dazu gehören Viereck-, Kreis- und Achteckdrosseln, die in die integrierten Fächer des FightSticks passen – so wie auch der im Lieferumfang enthaltene Dongle für die 2,4-GHz-Verbindung.

Der FightStick lässt sich dank der mitgelieferten Schutztasche mit Riemen, siehe obiges Bild, einfach transportieren. Der Akku ist, wie bei den DualSense-Controllern, fest integriert und kann via USB-C wieder aufgeladen werden. Wer auch andere Komponenten aus dem Hause Sony mit PlayStation Link (2,4 GHz) verwendet, zum Beispiel das Headset Pulse Elite Wireless, kann es mit demselben Dongle betreiben und benötigt somit nur einen Adapter. Der FlexStrike Wireless-Fightstick wird einen aktualisierten PlayStation-Link-USB-Adapter umfassen, der mit USB-C-Ports kompatibel ist.

Auch der FlexStrike bietet dabei die gleichen Steuerungsoptionen wie ein DualSense-Controller – auch das Touchpad. Dazu kommen weitere Optionen, wie die Chance, die Richtungseingaben mit einem integrierten Hebelmodusschalter zu wechseln oder das Layout zu sperren, um versehentliche Eingaben während eines Spiels mit einer dafür vorgesehenen Verriegelungstaste zu verhindern.

Im Handel wird der kommende PlayStation FlexStrike Wireless-Fightstick im Verlauf des Jahres 2026 verfügbar sein. Einen Preis verschweigt Sony allerdings noch. Interessierte könnten sich unter diesem Link registrieren, um auf dem Laufendem gehalten zu werden.

Quelle: PlayStation Blog