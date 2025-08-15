Gewinner des Sommergewinnspiels mit Recaro

Unser Sommergewinnspiel mit Recaro, bei dem es einen Recaro Aer Gaming-Chair in Vollausstattung zu gewinnen gab, ist mittlerweile zu Ende gegangen. Die beiden Gewinnspielfragen waren offenbar wieder sehr einfach zu beantworten und von den fast 8000 Teilnehmern haben erneut fast alle korrekt getippt. Es gab also erneut eine große Auswahl unter den Teilnehmern und das Los musste entscheiden.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Recaro die Technik für die Rückenlehne natürlich „Premium Synchronmechanik“ nennt und 5 Jahre Garantie auf den Aer Gaming-Stuhl gewährt. Und diesen wird in Kürze auch Jan W. aus H. bekommen, der die beiden richtigen Anworten abgegeben hat und den unser Zufallsgenerator ausgewählt hat. Der Gewinner ist bereits benachrichtigt und der Stuhl sollte ihm Anfang nächster Woche zugehen.

Alle anderen seien auf das nächste Gewinnspiel bei Hartware.net vertröstet, es kommt bestimmt!

