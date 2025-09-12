Saphhire bietet nach über einer Dekade wieder Mainboards an

Sapphire ist aktuell primär als Hersteller von Grafikkarten bekannt. Doch nach über einer Dekade Pause, 12 Jahren, um genau zu sein, bietet das Unternehmen jetzt auch wieder Mainboards an. Es handelt sich um Pendants für die AMD-Plattformen AM4 und AM5. Insgesamt sechs Mainboards bringt Sapphire in den Handel, die sich preislich zwischen 59 und 189 Euro einordnen.

Dabei hat Sapphire ein einzelnes Mainboard für die in die Jahre gekommene AM4-Plattform veröffentlicht, auf der also bis zu den AMD Ryzen 5000 CPUs werkeln dürfen. Dazu kommen fünf Boards für AMDs aktuelle AM5-Plattform. Alle Mainboards von Sapphire gehören zur Einstiegs- bis Mittelklasse. Sie bergen dabei ein gewisses Für und Wider. Das teuerste Modell, das Sapphire Nitro+ B850A Wi-Fi 7 kostet etwa 189 Euro und bietet die moderne Schnittstelle Wi-Fi 7 für kabellose Verbindungen. Es ist ein ATX-Board, das auch Ethernet mit 2,5 Gigabit/s unterstützt und PCI Express 5.0 für den Grafikkarten- und M.2-Slot unterstützt. Allerdings fehlt hier USB4, stattdessen gibt es nur je viermal USB 3.2 Gen2 und USB 2.0.

Das Nitro+ B850M Wi-Fi nutzt, wie die weiteren, folgenden Mainboards, ein Micro-ATX-Design und unterstützt nur noch Wi-Fi 6. Zudem gibt es weniger PCI-Expresss-Steckplätze. Ein weiteres Downgrade ist das Sapphire Pulse B850M Wi-Fi, das auf PCI-Express 4.0 für die Grafikkarten heruntergeht und PCIe 5.0 nur für die SSDs beibehält. Die Anzahl der USB-Ports schrumpft und bietet nur noch USB 3.2 Gen 1.

Schließlich verzichtet das nächste Board, das Sapphire B650M-E komplett auf integriertes Wi-Fi und kann zudem nur noch zwei statt vier RAM-Module aufnehmen. Fehlen noch die Pulse A620AM und A520M-E, die jeweils nur noch 99 bzw. 59 Euro kosten. Diese Einstiegsmodelle sind vor allem für Einstiegs-PCs gedacht, etwa für den Office-Bereich. Deswegen bietet das A520M-E zum Beispiel gar keine Kühler für die Spannungswandler und beschränkt sich auf PCIe 3.0.

Die neuen Mainboards sind bereits über die üblichen, deutschen Online-Shops erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung