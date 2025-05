Computex: Sapphire bringt Mainboards zurück

Sapphire will in Kürze wieder eigene Mainboards für Endkunden auf den Markt bringen. Der Hersteller hatte dieses Geschäft vor Jahren eingestellt, aber auf der Computex sind jetzt neue Modelle zu sehen. Daneben zeigt Sapphire natürlich auch seine neuen Radeon RX 9060 XT sowie einen Mini-PC, der sich durch seine Hardware-Unterstützung von KI auszeichnen will.

Sapphire hat aktuell eine ganze Reihe von Mainboards geplant, die – selbstredlich als treuer AMD-Partner – rein auf Chipsätzen von AMD basieren. Grund für die Rückkehr ins Mainboard-Business sind die Erfolge der Ryzen-Prozessoren. Dabei hat Sapphire dieses Segment nicht komplett verlassen, nur keine Mainboards mehr für Endkunden auf den Markt gebracht. Das wird sich in den nâchsten Monaten nun ändern.

Zudem sind einige Modelle der Radeon RX 9060 XT ausgestellt, nachdem AMD diese jetzt offiziell eingeführt hat. Diese Gaming-Grafikkarte der Mittelklasse wird ab Anfang Juni zu Preisen ab 299 US-Dollar erhältlich sein, wobei die Version mit 16 statt 8 GByte 150 Dollar teurer wird. Trotzdem ist sie damit noch günstiger als die GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GByte, denn diese besitzt einen Listenpreis von 379 Dollar.

Sapphire wird wie gewohnt verschiedene Varianten der Radeon RX 9060 XT auf den Markt bringen – von den Pulse-Versionen über das weiße Pure-Modell bis hinauf zur Nitro+.

Bei den Mini-PCs hebt Sapphire den neuen Edge AI 340 hervor. Dieses kompakte System basiert nicht nur auf dem Ryzen Al 5 340, sondern verfügt auch über drei M.2-Steckplätze. Dafür arbeitet Sapphire mit dem israelischen Start-up Helios zusammen, der mit entsprechenden M.2-Modulen umfassende Hardware-Unterstützung für künstliche Intelligenz liefert. Damit kann die KI-Leistung des Systems mehr als verdoppelt werden.