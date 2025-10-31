Xiaomi beginnt mit der Verteilung von HyperOS 3 (Android 16)

Xiaomi hat in dieser Woche mit der internationalen Verteilung von HyperOS 3, basierend auf Android 16 begonnen. Die neue Oberfläche beinhaltet erweiterte KI-Funktionen, ein aufgefrischtes Design, sowie natürlich zeitliche Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen. Als erste Smartphones kommen die beiden noch ziemlich frischen Xiaomi 15T und 15T Pro in den Genuss. Doch auch einige Besitze des Xiaomi 15 erhalten bereits das Update.

Auch wenn Xiaomi bestätigt hat, dass es sich um die internationale Verteilung handelt, so erfolgt der Rollout schrittweise. In einigen Regionen geht es also früher los, als in anderen. Zudem kann die Verfügbarkeit je nach Nutzer variieren. Während der eine also schon HyperOS 3 herunterladen kann, muss der andere mit dem gleichen Smartphone-Modell noch etwas abwarten. Die neue Oberfläche soll dabei im Dezember 2025 zudem auch noch weitere Modelle erreichen.

Grundsätzlich versorgt Xiaomi auch viele ältere Smartphones und Tablets mit HyperOS 3 – siehe die offizielle Grafik zur Verteilung oben. Beispielsweise kommt sogar noch das Xiaomi 12 aus dem Jahr 2022 in den Genuss des Upgrades. Allerdings muss man da immer im Detail schauen. Schon zu Zeiten von MIUI verhielt es sich nämlich so, dass eine neue MIUI-Version nicht zwangsweise immer mit einer neuen Android-Version einhergegangen ist. Unter HyperOS verhält sich das offenbar ähnlich.

Quelle: Xiaomi