TCL 25G64: Günstiger Gaming-Monitor mit 300 Hz und Mini LED

TCL ist nicht unbedingt der erste Hersteller, wenn man an Gaming-Monitore denkt. Vermutlich haben die meisten Leser da eher als erstes Anbieter und Marken wie Alienware, Asus oder MSI im Kopf. Doch ohne großes Aufsehen hat TCL mit dem Modell 25G64 in Deutschland einen neuen Gaming-Monitor auf den Markt gebracht. Dieses Modell mit Fast-IPS-Panel, Quantum Dots und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung wirkt zu seinem Preis von 209 Euro durchaus attraktiv.

So bringt der TCL 25G64 mit 24,5 Zoll Diagonale beispielsweise auch HDR-Unterstützung mit. Er ist nämlich nach VESA DisplayHDR 600 zertifiziert und kann bis zu 600 Nits hell werden. In Spielen soll er zudem mit seiner Bildwiederholrate von 300 Hz punkten. Letztere steht allerdings nur bei Verwendung des Anschlusses von DisplayPort 1.4 zur Verfügung. Demnach nutzen die beiden ebenfalls vorhandenen Ports für HDMI 2.1 offenbar nicht die volle Bandbreite.

Laut nutzt der TCL 25G64 180 Mini-LED-Dimming-Zonen. Er erreicht 10-bit Farbtiefe, allerdings unter Einsatz von 8-bit + FRC. Obendrein deckt der Screen 99 % des sRGB- und 97 % des DCI-P3-Farbraums ab. Es sind hier auch die VRR-Techniken Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium und Adaptive Sync an Bord. Sie sollen je nach Grafikkarte und Spiel dabei helfen, Tearing und Judder einzudämmen.

Der TCL 25G64 verfügt zudem über die Möglichkeit zur Höhenverstellung um 125 mm und einen Pivot-Modus zur Hochkant-Nutzung. Auch kann er gedreht und geneigt werden. Erste deutsche Händler führen den Gaming-Monitor bereits zum eingangs genannten Preis von 209 Euro.

Quelle: TCL