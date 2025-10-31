Nvidia GeForce RTX 5090: Preise der Grafikkarte klettern plötzlich wieder

Nachdem sich die Preise eigentlich stabilisiert hatten, ging es im Oktober 2025 bei den Grafikkarten wieder aufwärts. Gut zu sehen ist das an dem Flaggschiff, der Nvidia GeForce RTX 5090 Dabei handelt es sich um die derzeit leistungsfähigste Grafikkarte für Privatkunden. Die Founders Edition dieses Modells ist derzeit bedauerlicherweise komplett ausverkauft. Partnermodelle beginnen aktuell bei ca. 2.600 Euro. Aber auch Verkaufspreise von 2.800 Euro sind alles andere als unüblich.

Anzeige

Zwar bieten einige Händler Varianten der GeForce RTX 5090 auch zu niedrigeren Preisen an, etwa findet man dann die Custom-Version Inno3D GeForce RTX 5090 X3 durchaus für 2.229 Euro, allerdings wird dann eine Vorbestellung notwendig. Aktuell ist also keine Verfügbarkeit gegeben. Diese wird nur grob für die kommenden Wochen und Monate in Aussicht gestellt. Da muss man demnach viel Geduld mitbringen.

Entweder beliebte Custom-Designs der Nvidia GeForce RTX 5090 sind also gar nicht ab Lager verfügbar oder werden nur zu gepfefferten Aufpreisen angeboten. Für Kunden heißt das, dass der Preistrend aktuell wieder steil nach oben geht. Der Aufpreis ist durchaus massiv, denn eigentlich soll die Founders Edition direkt von Nvidia, würde es sie denn derzeit zu kaufen geben, „nur“ 2.099 Euro kosten. Preise von 2.600 bis 2.800 Euro sind also schmerzhaft.

Quelle: 3DCenter (X)