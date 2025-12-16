Sapphire würde bei Grafikkarten gerne wieder mehr experimentieren

Sapphire ist ein Hersteller von Grafikkarten, der lange für seine Custom-Modelle, wie etwa die Toxic-Varianten, bekannt gewesen ist. Doch auf dem aktuellen Markt bleiben den einzelnen Partnern von AMD und Nvidia deutlich weniger Spielräume für Alleinstellungsmerkmale. Genau das bemängelt dann auch Sapphire. Man appelliert an die beiden Grafikkarten-Anbieter, den Partnern wieder mehr Raum für Kreativität und Experimente zu lassen.

Im Wesentlichen erklärt der PR-Manager von Sapphire USA, Ed Crisler, dass sein Arbeitgeber nur noch die Kühler selbst entwickeln könnte. Viel mehr Spielraum habe man derzeit nicht. Genau das habe dazu geführt, dass Grafikkarten eines gleichen Modells, egal von welchem Hersteller, sich zu sehr ähnelten. Sinniger sei es, wenn AMD und Nvidia ihren Partnern einfach GPU und VRAM anbieten würden und nur grobe Richtlinien zur Sicherstellung der Funktionen machen könnten.

Sapphire sei derzeit, wie eben auch andere Partner, an zu strenge Vorgaben gebunden. Deswegen könne man etwa auch seine ehemals beliebten Toxic-Varianten, welche sich immer durch Mehrleistung von der Konkurrenz absetzen sollten, nicht neu aufleben lassen. Es bleibe derzeit vor allem noch die Chancen, sich durch leise Kühllösungen und guten Service am Markt von der Konkurrenz abzugrenzen.

Quelle: Hardware Unboxxed (YouTube)