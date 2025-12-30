Amazfit Active Max: Neue Sport-Smartwatch mit 160 Workout-Modi

Amazfit bringt mit der Active Max eine neue Sportwatch auf den Markt. Diese ergänzt das bestehende Line-up der Active 2, Active 2 Premium und Active Square. Das neue Modell platziert sich an der Spitze, allerdings unterhalb der Balance 2. Auch sie bringt jedoch den PPG BioTracker 6.0 mit. Dahinter verbirgt sich ein Sensor-Array, um z. B. den Schlaf zu tracken, den Plus zu messen und den Blutsauerstoffgehalt zu schätzen

Die neue Amazfit Active Max nutzt ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 480 x 480 Pixeln auflöst und bis zu 3.000 Nits hell werden kann. Somit sollte es auch bei direktem Sonnenlicht noch ablesbar bleiben. Zielgruppe der Smartwatch sind laut Hersteller Gelegenheitssportler und speziell diejenigen, die gerade beginnen, ihren Lebensstil zu optimieren. Über 160 Sportmodi sind daher an Bord – auch Hyrox-Rennen.

Die Amazfit Active Max nutzt 22-mm-Armbänder und wiegt ca. 39,5 g. Als offizielle Begleit-App dient Zepp. Diese Anwendung bietet auch ein paar KI-Funktionen, um etwa persönliche Trainingspläne zu erstellen. Es können aber auch Daten an externe Dienste wie Strava, adidas Running, Google Fit, Health Connect, Komoot und Relive weitergeleitet werden. Die Smartwatch verfügt auch über eine eigene Standorterkennung, um Laufstrecken zu erfassen. Sie kann auch den Schlaf tracken, das Stresslevel schätzen und mehr. Als zentrales Maß dient hier der BioCharge-Indikator, welcher das aktuelle Energieniveau widerspiegeln soll.

Mit einer Akkuladung soll die Amazfit Active Max bis zu 25 Tage durchhalten. Bei intensiver Nutzung sollen 14 Tage verbleiben und bei dauerhaftem GPS-Tracking immerhin noch 64 Stunden. Integriert sind neben einem Mikrofon und einem Lautsprecher auch 4 GByte Speicherplatz für Offline-Musik und Karten – darunter auch topografische Karten, Skigebietskarten und Höhenlinienkarten. NFC für kontaktlose Zahlungen ist ebenfalls an Bord, das funktioniert in Deutschland jedoch nur mit Curve.

Die Amazfit Active Max misst 48,45 x 48,45 x 12,2 mm. Sie nutzt ein bis 5 ATM wasserdichtes Gehäuse aus Aluminium. Im Handel erhältlich ist die Smartwatch ab dem 30. Dezember 2025. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 169,90 €.