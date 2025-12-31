Einen guten Rutsch…

... in das neue Jahr und einen positiven Start in ein hoffentlich besseres 2025!

31. Dezember 2025, 09:02 von

Die Hartware-Redaktion wünscht allen geschätzten Lesern und Partnern einen guten und unfallfreien Rutsch in das neue Jahr und nur das Beste für 2025! Wir bedanken uns bei allen Herstellern, Händlern und Lesern für die Unterstützung und auch nächstes Jahr sowie darüber hinaus werden wir euch weiter mit aktuellen News, Testberichten und mehr aus der Welt der Hardware versorgen. Feiert heute Abend schön, lasst es euch gut gehen, trinkt nicht (ganz) so viel – vor allem wenn ihr fahren müsst – oder lasst das Auto gleich ganz zuhause, dann kann nichts schief gehen. Happy New Year – Frohes Neues Jahr!

Frank Schräer

Herausgeber, Chefredakteur und Webmaster

