Razer Synapse Web: Eingabegeräte ohne App-Installation über den Browser steuern

Razer ist wohl jedem PC-Spieler ein Begriff. Der Hersteller bietet nicht nur Gaming-Notebooks an, sondern auch Controller, Tastaturen, Mäuse und mehr. Als Begleit-App ist dabei aktuell Synapse 4 unverzichtbar. Doch einige Kernfunktionen lassen sich ab sofort auch ganz ohne Installation übers Web nutzen. Denn mittlerweile ist Razer Synapse Web in die Beta gestartet.

Dabei gibt es jedoch noch Einschränkungen. Denn Razer Synapse Web ist leider nicht mit allen Eingabegeräten des Unternehmens kompatibel. Vielmehr beschränkt man sich auf die Gaming-Keyboards Razer Huntsman V3 Pro 8KHz, Huntsman V3 Pro TKL 8KHz und Huntsman V3 Pro Mini. Später sollen aber auch weitere Peripheriegeräte zu Razer Synapse Web kompatibel werden. Ein Vorteil: Da keine Installation notwendig ist, lässt sich Synapse Web nicht nur unter Windows, sondern z. B. auch unter macOS verwenden.

Razer Synapse Web funktioniert aktuell mit allen Chromium-basierten Browsern wie Google Chrome, Microsoft Edge und Opera. Es handelt sich aber eben noch um eine Beta. Man beschränkt sich zudem auf Kernfunktionen. Die vollen Verwaltungs- und Einstellungsoptionen sind also weiterhin an die App Synapse 4 gebunden.

Im Web ist es aber z. B. möglich, die Chroma-RGB-Beleuchtung anzupassen und die On-Board-Profile anzuzeigen, zu bearbeiten und zu speichern. Aufrufbar ist Razer Synapse Web als Beta unter diesem Link. Razer ist aber natürlich nicht der erste Hersteller, der seine Begleit-App in abgespeckter Form ins Web bringt. be quiet! handhabt es so auch mit seinem IO Center.

Quelle: Razer