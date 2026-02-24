Acer und Asus: Deutsche Websites sind wieder erreichbar

Acer und Asus dürfen aufgrund eines Rechtsstreits mit Nokia aktuell die meisten ihrer Notebooks und Komplett-PCs bzw. Mini-PCs nicht mehr verkaufen. Problematisch ist daran, dass die beiden Hersteller ihre Websites bzw. die entsprechenden Produktseiten teilweise sogar offline genommen haben. Dadurch ließen sich aber auch die Support-Bereiche nicht mehr aufrufen, um z. B. Treiber- und BIOS-Updates zu beziehen. Somit wurde der Verkaufsstopp auch für Bestandskunden zum Problem. Glücklicherweise gibt es inzwischen etwas Abhilfe.

Umgehen konnte man diese Maßnahmen vorher zumindest per VPN. Umständlich gewesen ist das aber natürlich für viele Kunden. Inzwischen sind aber die Websites und Produktseiten von Acer und Asus auch wieder aus Deutschland erreichbar. Acer leitet etwa von einer eher nichtssagenden Site, die auf angebliche Wartungsarbeiten verweist, zum Support-Bereich über. Dort können dann BIOS-Updates und Treiber bezogen werden. Der Online-Shop ist zumindest zum Teil ebenfalls wieder online. Notebooks und Mini-PCs hat man jedoch entfernt.

Ähnlich verfährt auch Asus, sodass für Bestandskunden zumindest der Servicebereich zur Verfügung steht. Auch hier wurden aber im Online-Shop Notebooks und Komplett-PCs aus dem Angebot entfernt.

Quelle: Acer