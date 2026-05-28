Reolink TrackFlex Floodlight WiFi im Test

Gute Überwachungslösung per Kamera ohne Cloud?

28. Mai 2026, 17:47 von
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Kameras können in vielen Szenarien sinnvoll sein – ob zur Überwachung von Grundstücken oder Häusern, technischen Anlagen oder Tieren. Mir ist bei einer Überwachungskamera wichtig, dass die Daten ohne Cloud verarbeitet werden. Reolink bietet hier scheinbar passende Lösungen an.

Ob diese meine Erwartungen im Alltag erfüllen, soll dieser Test der TrackFlex Floodlight WiFi klären, welche uns von Reolink zur Verfügung gestellt wurde.

Reolink TrackFlex Floodlight WiFi

Die Trackflex Floodlight verfügt zum Preis von aktuell knapp 190 Euro (bei Amazon) über zwei Kameras, drei Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR), um Bewegungen außerhalb des Bildbereiches zu erfassen, eine Infrarot-Beleuchtung und zwei LED-Strahler mit jeweils 10 Watt.

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Marc Kaiser

Redakteur

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