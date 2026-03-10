Intel Core Ultra 5 250K Plus im CPU-Benchmark aufgetaucht

Neue Benchmark-Leaks liefern weitere Hinweise auf Intels kommende Desktop-Generation „Arrow Lake Refresh“. Im Mittelpunkt steht diesmal der Core Ultra 5 250K Plus, der kürzlich in der PassMark-Datenbank aufgetaucht ist und damit einen ersten Eindruck von seiner möglichen Leistungsklasse vermittelt.

Laut dem Eintrag im CPU-Benchmark von PassMark erreicht der Core Ultra 5 250K Plus 50.478 Punkte beim Multithreading. Einzelne synthetische Benchmarks erlauben zwar noch keine endgültigen Rückschlüsse auf die reale Leistung eines Prozessors, sie bieten jedoch eine gute Grundlage für relative Vergleiche innerhalb einer Produktfamilie.

Auf Basis dieses Wertes ergibt sich ein Leistungsplus von rund 16 Prozent gegenüber den aktuellen Core Ultra 5 245K und 245KF Prozessoren der seit Oktober 2024 erhältlichen Core Ultra 200S Serie (Arrow Lake). Für ein Refresh-Modell wäre das ein durchaus spürbarer Fortschritt, insbesondere im umkämpften oberen Mainstream-Segment. Interessant ist auch die Positionierung innerhalb der Produktpalette: Der Score liegt ungefähr zwischen dem Core Ultra 5 245K und dem Core Ultra 7 265K. Damit scheint Intel eine klarere Abstufung innerhalb seiner oberen Mittelklasse schaffen zu wollen.

Der neue Benchmark-Fund bestätigt die mögliche Kernkonfiguration des Intel Core Ultra 5 250K Plus, der zuvor bereits im Geekbench entdeckt wurde. Laut Passmark ist dieser Prozessor mit 18 Kernen für 18 Threads ausgestattet, aufgeteilt in 6 Performance-Kerne (P-Cores) und 12 Effizienzkerne (E-Cores). Zum Vergleich: Die aktuellen Core Ultra 5 245 setzt auf eine 6P+8E-Konfiguration. Der Refresh würde also vier zusätzliche Effizienzkerne mitbringen.

Technisch ergibt das auch im Kontext des PassMark-Ergebnisses Sinn. E-Cores verbessern in der Regel vor allem die Leistung bei stark parallelisierten Workloads, während Single-Thread-Szenarien weniger stark profitieren. In der Praxis könnte der Core Ultra 5 250K Plus damit besonders interessant für Nutzer sein, die ihren Desktop-PC nicht nur für Gaming, sondern auch für produktive Aufgaben einsetzen. Dazu zählen etwa Rendering, Video-Encoding, Software-Kompilierung, Datenkompression und intensives Multitasking.

Gleichzeitig könnte der Chip eine attraktive Option für Käufer darstellen, die mehr Leistung als ein klassischer Core Ultra 5 möchten, aber nicht den Aufpreis für einen Core Ultra 7 High-End Prozessor zahlen wollen. Genau dieses Preis-Leistungs-Segment ist für viele Desktop-Builds entscheidend – sowohl bei Komplettsystemen als auch bei selbstgebauten PCs.

Trotz des aufschlussreichen Benchmarks bleiben einige wichtige Punkte ungeklärt. Der einzelne Passmark-Eintrag verrät beispielsweise nichts über finale Taktraten, Mainboard-Einstellungen, Speicherkonfiguration oder die Qualität der BIOS-Unterstützung vor dem Marktstart. Hinzu kommt, dass frühe Benchmarks häufig auf Engineering-Samples oder noch unfertiger Plattform-Firmware basieren. Die endgültige Retail-Version könnte sich daher in einigen Punkten noch unterscheiden. Auch zur Gaming-Leistung lässt sich aus dem PassMark-Wert kaum etwas ableiten, da synthetische CPU-Benchmarks nicht direkt auf Spiele-Performance übertragbar sind.

Trotz dieser Unsicherheiten gehört dieser Leak zu den bislang aussagekräftigeren Hinweisen auf Intels kommende Desktop-Plattform. Alles deutet darauf hin, dass der wohl Ende März verfügbare Arrow Lake Refresh keine grundlegende Neuentwicklung sein wird, sondern eher auf inkrementelle Verbesserungen setzt, wie nahezu alle Refresh-Generationen Intels.

Mehr Kerne, leicht optimierte Taktraten und Plattform-Feintuning könnten aber ausreichen, um die Wettbewerbsfähigkeit im Mainstream-Segment zu erhöhen. Sollte Intel diese Strategie mit einer attraktiven Preisgestaltung kombinieren, könnte der Core Ultra 5 250K Plus zu einer der interessantesten Optionen im kommenden Desktop-Line-up werden – besonders für Nutzer, die hohe Multithreading-Leistung zum moderaten Preis suchen.

Quelle: Passmark