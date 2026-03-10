„Deponia“: Steam verschenkt das Adventure

Feine Sache: Aktuell können Interessierte bei Steam das Spiel „Deponia“ gratis erhalten. Es stammt vom deutschen Entwicklerstudio Daedalic Entertainment, das seinen Sitz in Hamburg hat. Bekannt geworden ist das Studio nicht nur durch die Reihe „Deponia“, sondern auch durch weitere Adventures wie „Edna bricht aus“, „The Whispered World“ sowie „Das Schwarze Auge: Memoria“.

Anzeige

Wichtig: Es handelt sich bei dem Freebie nicht um „Deponia: The Complete Journey“, das die ersten drei Spiele im Bundle enthält. Vielmehr ist es wirklich nur das erste Spiel der Adventure-Reihe. Wer danach Lust auf mehr hat, kann sich aktuell aber auch die drei Nachfolger günstig kaufen. Denn bei Steam läuft zusätzlich eine Publisher-Aktion. Dadurch sind so gut wie alle Spiele von Daedalic Entertainment aktuell mit satten Rabatten erhältlich.

Letzten Endes soll „Deponia“ als Gratis-Spiel also sicherlich auch den Sammeltrieb wecken. Wenn man schon Teil 1 kostenlos ergattern kann, dann wird sicherlich mancher Gamer dazu verlockt, die weiteren drei Teile der Vollständigkeit halber direkt günstig dazu zu kaufen. Ansonsten: Am besten man spielt das erste der Adventures erst einmal an. Trifft es den eigenen Geschmack, können die restlichen drei Games immer noch der Sammlung hinzugefügt werden.

Quelle: Steam