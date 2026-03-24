Microsoft überdenkt Konto-Zwang in Windows 11

Microsoft könnte sich darauf vorbereiten, einen der umstrittensten Aspekte von Windows 11 zu überarbeiten: die verpflichtende Anmeldung mit einem Microsoft-Konto während der Installation. Neue Diskussionen wurden durch den kürzlich vorgestellten „Windows 11 Fix Plan“ angestoßen, in dem das Unternehmen eine Reihe von Verbesserungen skizziert, die auf Nutzerfeedback basieren und das Betriebssystem insgesamt optimieren sollen.

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Zu den in Microsofts Windows-Insider-Blog angekündigten Änderungen zählen unter anderem mehr Flexibilität bei der Positionierung der Taskleiste, weniger aufdringliche Windows-Updates sowie allgemeine Performance-Verbesserungen. Doch ein Thema wurde dabei nicht genannt: die seit Einführung von Windows 11 kritisierte Pflicht zur Nutzung eines Microsoft-Kontos.

Gerade Nutzer, die ihre Systeme bewusst offline einrichten oder ausschließlich lokale Konten verwenden möchten, sehen sich zunehmend eingeschränkt. Microsoft hat in den vergangenen Updates mehrere bekannte Umgehungsmethoden blockiert oder erschwert. Dazu zählen etwa der bekannte OOBE\bypassnro-Befehl oder der Einsatz von Tools wie Rufus, die bislang eine Installation ohne Online-Konto ermöglichten.

Für Aufmerksamkeit sorgt nun eine Aussage aus dem Unternehmen selbst: Microsoft-Vizepräsident Scott Hanselman kommentierte einen Beitrag auf X, dass er die erzwungene Anmeldung ebenfalls kritisch sieht und bereits an Lösungen arbeitet. Auch wenn dies keine unmittelbaren Änderungen garantiert, zeigt es doch, dass die Kritik intern wahrgenommen wird – ein bemerkenswerter Schritt, da Microsoft bislang konsequent auf die Integration von Benutzerkonten in sein Ökosystem gesetzt hat.

Eine offizielle Bestätigung oder ein konkreter Zeitplan für mögliche Anpassungen liegen derzeit allerdings nicht vor. Nutzer, die weiterhin auf ein lokales Konto setzen möchten, sind daher nach wie vor auf bestehende Workarounds angewiesen. Dennoch lässt der Fokus auf Nutzerfeedback im Rahmen des „Windows 11 Fix Plan“ darauf hoffen, dass zukünftige Updates mehr Freiheiten bei der Einrichtung bieten könnten – einschließlich einer verbesserten Unterstützung für lokale Konten.

Quelle: Scott Hanselman @ X