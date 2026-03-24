Nintendo Switch 2: Produktion angeblich zurückgefahren

Die Nintendo Switch 2 hat sich anfangs blendend verkauft. Doch speziell zur Feiertagssaison 2025 strauchelten die Absätze, insbesondere wohl in den USA. Inzwischen gibt es Berichte, laut denen Nintendo als Reaktion die Produktion zurückfahre. Demnach will man im 1. Quartal 2026 nur noch 4 statt 6 Mio. Einheiten der Spielekonsole fertigen. Allerdings könnte hier auch die Speicherkrise einen Einfluss haben.

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Angeblich wolle Nintendo auch im April 2026 weniger Einheiten der Switch 2 fertigen. Auch wenn die Produktion wohl gedrosselt werden soll, ist die Konsole natürlich alles andere als ein Flop. Denn das Ziel von insgesamt 20 Mio. verkauften Exemplaren allein in diesem Geschäftsjahr wird Nintendo wohl immer noch erreichen können. Als Ursache für die stockenden Absätze machen Marktforscher einen Mangel an hochkarätigen First-Party-Zugpferden aus.

Etwa konnte sich das Spiel „Metroid Prime 4: Beyond“, auf dem hohe Erwartungen ruhten, bisher unter 1 Mio. Mal verkaufen. Auch fehlt es an einem neuen Titel rund um Mario oder Zelda. Zuletzt erwies sich allerdings die Cozy-Sim „Pokémon Pokopia“ als Überraschungshit und konnte auch die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 anheizen. Ob das von Dauer ist, muss sich aber noch herausstellen.

Quelle: Bloomberg