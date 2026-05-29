Creative Sound Blaster AE-X: Hi-Fi-Sound für den PC

Creative ist in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren sozusagen DER Anbieter für Soundkarten und Lautsprecher im PC-Bereich gewesen. Doch mit der Zeit wandelte sich der Markt und inzwischen setzen die meisten Anwender nur noch auf die Onboard-Chips ihrer Mainboards. Dennoch bleibt Creative am Ball und hat für anspruchsvolle Hörer mit dem Sound Blaster AE-X ein neues High-Fidelity-Modell präsentiert.

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Der Creative Sound Blaster AE-X richtet sich vor allem an PC-Anwender, die hochwertige Kopfhörer verwenden. Denn er integriert einen dedizierten Kopfhörerverstärker in Form des ESS-SABRE-DACs. Anpassen lässt sich der Klang zudem über einen 10-Band-Equalizer in der Begleit-App Nexus. Die PCIe-Soundkarte unterstützt die Wiedergabe mit bis zu 32-Bit/384 kHz und einem Signal-Rausch-Abstand von bis zu 130 dB. Im Vergleich mit reinen Onboard-Lösungen verspricht Creative einen höheren Dynamikumfang, verbesserte Kontrolle und Detailtreue sowie eine knackigere Basswiedergabe.

Zu den Zusatzfunktionen des Creative Sound Blaster AE-X zählen etwa eine Funktion, die Stereo-Sound in Surround-Sound umwandelt, komprimierte Audiodateien aufpoliert oder die Lautstärke App-übergreifend konstant hält. Folgende Schnittstellen stehen zur Verfügung:

1× 3,5-mm-Kopfhörerausgang

1× 3,5-mm-Mikrofoneingang / Line-In

2× Cinch-Line-Out (links / rechts)

1× Optischer (TOSLINK) Eingang

1× Koaxialer SPDIF-Ausgang

1× HD-Audio-Frontpanel-Anschluss

Die integrierte Soundkarte Creative Sound Blaster AE-X ist ab sofort in Deutschland direkt über den Hersteller erhältlich und kostet 189,99 Euro.

Quelle: Pressemitteilung