Windows 11: Microsoft installiert Copilot wieder automatisch

Microsoft hat seine Entscheidung aus dem Frühjahr überraschend zurückgenommen und wird die Microsoft 365 Copilot-App künftig wieder standardmäßig auf Windows 11 Systemen installieren. Während Nutzer außerhalb Europas die KI-Anwendung künftig aktiv ablehnen müssen, bleiben Anwender im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) dank strenger EU-Vorschriften von der Änderung ausgenommen.

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Erst im Frühjahr hatte das Unternehmen die automatische Installation der M365 Copilot-App gestoppt, als Microsoft die Copilot-Präsenz in Windows 11 zurückgefahren hatte. Stattdessen konnten Nutzer selbst entscheiden, ob sie die Anwendung installieren möchten. Diese Entscheidung wurde damals als Schritt hin zu mehr Nutzerkontrolle begrüßt.

Nun rudert das Unternehmen jedoch zurück. Laut einer Mitteilung im Microsoft Admin Portal wird die Microsoft 365 Copilot-App künftig wieder automatisch über bestehende M365-Mechanismen auf kompatiblen Windows 11 Systemen bereitgestellt. Wer die Installation nicht wünscht, muss aktiv widersprechen oder die Anwendung nachträglich entfernen.

Microsoft begründet die Änderung damit, dass Nutzer dadurch einfacher auf KI-gestützte Produktivitätsfunktionen zugreifen können. Das Unternehmen spricht von einer „vereinfachten Zugänglichkeit“ und einer besseren Sichtbarkeit der Copilot-Funktionen innerhalb des Microsoft-Ökosystems.

Bei Microsoft 365 Copilot handelt es sich nicht um die bekannte Windows Copilot Anwendung, sondern um die frühere Microsoft 365 App beziehungsweise den Office Hub unter neuem Namen. Die Software dient als zentrale Plattform für Microsoft-365-Dienste und integriert verschiedene KI-Funktionen für Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint oder Outlook.

Durch die Umbenennung versucht Microsoft seit einiger Zeit, sämtliche KI-Angebote unter der Copilot-Marke zusammenzuführen. Für viele Nutzer sorgt dies jedoch zunehmend für Verwirrung, da mittlerweile mehrere unterschiedliche Copilot-Produkte existieren.

Besonders kritisch sehen viele IT-Abteilungen die erneute automatische Installation. Unternehmen, die die Anwendung nicht einsetzen möchten, müssen nun aktiv Opt-out-Richtlinien konfigurieren oder die Software nachträglich entfernen. Gerade in größeren Unternehmensumgebungen bedeutet dies zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Statt eine Anwendung gezielt auszurollen, müssen Administratoren nun verhindern, dass sie automatisch auf den Endgeräten landet.

Für Privatanwender stellt sich ebenfalls die Frage, warum eine zusätzliche Software installiert wird, obwohl sie zuvor bewusst nicht ausgewählt wurde. Die Entscheidung dürfte daher erneut Diskussionen über Nutzerautonomie und die zunehmende Integration von KI-Diensten in Windows auslösen.

Aus europäischer Sicht enthält die Ankündigung jedoch eine entscheidende Ausnahme: Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum sind von der automatischen Installation ausgenommen. Microsoft bestätigt, dass die neuen Richtlinien nicht für Länder innerhalb des EWR gelten. Hintergrund sind die deutlich strengeren europäischen Datenschutz- und Verbraucherschutzvorgaben. Insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie weitere EU-Regulierungen setzen klare Grenzen für die automatische Bereitstellung zusätzlicher Software ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer. Während Anwender in Nordamerika und anderen Regionen die Installation aktiv verhindern müssen, bleibt das Prinzip der freiwilligen Entscheidung in Europa vorerst bestehen.

Die aktuelle Entwicklung reiht sich in eine Reihe von Fällen ein, in denen Microsoft seine Produkte für den europäischen Markt anders gestalten musste als für andere Regionen. Bereits bei Browser-Auswahlbildschirmen, Standardanwendungen, Suchdiensten und verschiedenen Windows-Komponenten führten europäische Vorgaben zu Anpassungen, die Nutzern mehr Wahlfreiheit einräumen. Auch im Fall von Microsoft 365 Copilot zeigt sich erneut ein deutlicher Unterschied zwischen den Märkten. Während Microsoft außerhalb Europas auf eine möglichst breite Verbreitung seiner KI-Dienste setzt, zwingen europäische Regelwerke das Unternehmen dazu, die Entscheidung letztlich den Anwendern zu überlassen.

Quelle: Windows Latest