Intel bringt Raptor Lake Next wohl auch für Gaming-Notebooks

Nachdem bereits letzte Woche über eine Desktop-Neuauflage von Raptor Lake unter dem Namen „Raptor Lake Next“ berichtet wurde, deuten neue Informationen nun auf einen anderen Einsatzbereich hin: Gaming-Notebooks. Laut aktuellen Leaks plant Intel, die bewährte Architektur auch im mobilen Segment fortzuführen – inklusive Unterstützung für DDR4-SODIMM-Speicher.

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Während die Desktop-Version vor allem als kostengünstige Option für bestehende LGA1700-Plattformen gilt, könnte die mobile Variante eine deutlich größere Rolle im Notebook-Markt spielen. Denn der Notebook-Markt befindet sich derzeit in einer ungewöhnlichen Situation. Einerseits drängen neue Plattformen mit KI-Beschleunigern, NPU-Einheiten und moderneren Fertigungsverfahren auf den Markt. Andererseits bleibt die Nachfrage nach klassischen Gaming-Notebooks hoch, insbesondere im Preisbereich zwischen 1000 und 1800 Euro. Genau hier könnte Raptor Lake Next ansetzen.

Anstatt Notebook-Hersteller zum vollständigen Umstieg auf neue Plattformen zu zwingen, ermöglicht Intel offenbar die weitere Nutzung bestehender Mainboard-Designs, Kühllösungen und Speicherkonfigurationen. Für OEMs bedeutet das geringere Entwicklungskosten und kürzere Produktzyklen – Vorteile, die in einem zunehmend margenschwachen Markt nicht zu unterschätzen sind.

Den durchgesickerten Spezifikationen zufolge soll die neue Serie bis zu einem Core 9 Modell mit 8 Performance-Kernen und 16 Effizienz-Kernen reichen. Damit würde das Topmodell weiterhin auf insgesamt 24 Kerne und 32 Threads kommen – eine Konfiguration, die bereits bei den bisherigen HX-Prozessoren zum Einsatz kam. Daneben werden weitere CPU-Modelle mit 8 P-Kernen sowie 12 E-Kernen und mit 6 P-Kernen sowie 8 E-Kernen als mobile Raptor Lake Next erwartet.

Für Spieler dürfte dies keine schlechte Nachricht sein. Moderne Spiele profitieren zwar zunehmend von mehreren Kernen, werden jedoch nach wie vor primär von hoher Single-Core-Leistung und starken Grafikkarten bestimmt. Die bestehenden Raptor Lake HX Prozessoren zählen auch heute noch zu den leistungsfähigen Gaming-CPUs im Notebook-Segment. Entsprechend könnte Raptor Lake Next für viele Gaming-Notebooks mehr als ausreichend Leistung bieten, insbesondere in Kombination mit aktuellen GPUs der GeForce RTX 50 Serie.

Der wohl ungewöhnlichste Aspekt von Raptor Lake Next für Notebooks ist die weiterhin geplante Unterstützung von DDR4 SODIMM-Modulen. In einer Zeit, in der nahezu alle neuen Plattformen auf DDR5 setzen, wirkt dies zunächst wie ein technologischer Rückschritt. Aus Sicht der Hersteller dürfte es aber durchaus sinnvoll sein.

Denn DDR4 ist weiterhin in großen Mengen verfügbar, viele Zulieferer verfügen über erhebliche Lagerbestände und die Plattformkosten fallen oftmals niedriger aus als bei vergleichbaren DDR5-Systemen. Gerade bei Gaming-Notebooks im Mainstream-Segment zählt jeder eingesparte Dollar in der Kalkulation. Für Endkunden könnte dies bedeuten, dass Hersteller leistungsfähige Gaming-Laptops zu attraktiveren Preisen anbieten können, ohne bei CPU- oder GPU-Leistung größere Kompromisse eingehen zu müssen.

Besonders wahrscheinlich erscheint der Einsatz von Raptor Lake Next in Geräten der Mittelklasse. Während Premium-Modelle künftig auf neuere Intel-Plattformen wie Panther Lake oder spätere Generationen setzen dürften, könnten Hersteller günstigere Gaming-Notebooks weiterhin mit der bewährten Raptor Lake Technik ausstatten.

Für viele Käufer ist das letztlich eine pragmatische Entscheidung. Wer ein Notebook primär zum Spielen nutzt, wird im Alltag kaum bemerken, ob im Hintergrund DDR4- oder DDR5-Speicher arbeitet. Deutlich relevanter sind Faktoren wie die verbaute Grafikkarte, die Kühlung oder die Qualität des Displays. Gerade in Europa, wo die Kaufkraft vieler Verbraucher unter Druck steht und Gaming-Notebooks zuletzt deutlich teurer geworden sind, könnte eine günstigere Plattform auf positive Resonanz stoßen.

Die Notebook-Version von Raptor Lake Next zeigt vor allem eines: Intel scheint den Gaming-Markt derzeit stärker nach wirtschaftlichen als nach technologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Statt jedes Segment sofort auf neue Architekturen umzustellen, erhält der Markt offenbar eine weitere Generation bewährter Hardware. Für Notebook-Hersteller bedeutet das Planungssicherheit, für Zulieferer die Möglichkeit, vorhandene Komponentenbestände weiter zu verwerten, und für Käufer potenziell günstigere Geräte.

Quelle: Jaykihn @ X