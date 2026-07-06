Core Ultra 200S Plus: Intel erhöht still und leise die Preise

Intel hat ohne offizielle Ankündigung die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) seiner erst vor wenigen Monaten eingeführten Core Ultra 200S Plus Desktop-Prozessoren angehoben. Je nach Modell steigt die empfohlene Preisempfehlung um 30 bis 50 US-Dollar. Auf die Änderung aufmerksam wurde zunächst ein bekannter X-Nutzer, der aktualisierte Preisangaben auf den offiziellen Produktseiten von Intel entdeckte.

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Die Core Ultra 200S Plus-Serie wurde im März 2026 als Refresh der Arrow-Lake-Desktopplattform vorgestellt. Technisch setzt Intel dabei vor allem auf höhere Taktraten, während die grundlegende Architektur unverändert bleibt. Dabei handelt es sich um den Core Ultra 7 270K Plus mit acht Performance-Kerne (P-Kernen) und 16 Effizienzkernen (E-Kernen), den Core Ultra 5 250K Plus mit 6 P-Kernen und 12 E-Kernen sowie den Core Ultra 5 250KF Plus mit ebenfalls 6 P-Kernen und 12 E-Kernen, aber ohne integrierte Grafikeinheit.

Für Käufer steigt der Preis des Core Ultra 7 270K Plus von 299 auf 349 Dollar (+17%). Der Core Ultra 5 250K Plus kostet nun 229 statt 199 Dollar (+15%) und der Core Ultra 5 250K Plus ist jetzt für 214 statt 184 Dollar zu haben (+16%).

Alle Prozessoren sind weiterhin mit bestehenden Mainboards auf Basis des LGA1851-Sockels kompatibel und benötigen kein Plattform-Upgrade. Wie bereits zum Marktstart liegen die Tray-Versionen (OEM) weiterhin rund 10 Dollar unter den Preisen der Boxed-Varianten.

„Die jüngsten Preisanpassungen spiegeln die aktuelle Marktdynamik wider, darunter steigende Lieferkettenkosten und eine starke Nachfrage nach unseren Intel Core Ultra 200S Plus Prozessoren“, erklärte Intel in einer Stellungnahme gegenüber Hardwareluxx. „Diese Anpassungen stehen im Einklang mit den kürzlich erfolgten Preiserhöhungen für andere Intel-Produktfamilien, die auf ähnlichen Faktoren beruhen.“

Die höheren UVPs verkleinern den Preisabstand zu konkurrierenden Desktop-Prozessoren. Für Käufer dürfte daher in den kommenden Wochen vor allem die tatsächliche Straßenpreisentwicklung interessant werden. Denn wie üblich orientieren sich Händler zwar an der offiziellen Preisempfehlung, tatsächliche Verkaufspreise können jedoch je nach Region, Lagerbestand und laufenden Aktionen deutlich davon abweichen. Schon bei der ersten Verfügbarkeit im Handel waren die neuen Intel Core Ultra 200S Plus CPUs teurer als angekündigt.

Quelle: harukaze5719 @ X