Microsoft räumt Suche in Windows 11 auf

Microsoft arbeitet weiter an der Verbesserung der Benutzeroberfläche von Windows 11 und nimmt sich dabei eines der größten Kritikpunkte des Betriebssystems vor: der Windows-Suche. Mit einer neuen Vorschauversion für Windows Insider im Experimental Channel erhält die Suchfunktion ein deutlich überarbeitetes Design, das weniger Ablenkungen bietet und den Fokus wieder auf die eigentlichen Suchergebnisse legt.

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Die Windows-Suche galt lange Zeit als überladen. Neben lokalen Treffern blendet Microsoft regelmäßig Webinhalte, Produktempfehlungen und andere Vorschläge ein, wodurch die Suche eher an eine Werbefläche als an ein praktisches Werkzeug erinnerte. Genau dieses Problem soll nun behoben werden.

Mit dem aktuellen Update reduziert Microsoft die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Ergebnisse erheblich. Dadurch wirkt die Suchoberfläche wesentlich aufgeräumter und übersichtlicher. Zuletzt verwendete Suchanfragen lassen sich schneller wiederfinden, während die eigentlichen Treffer stärker in den Mittelpunkt rücken. Zusätzlich kennzeichnet Windows künftig deutlich, aus welcher Quelle ein Suchergebnis stammt. Nutzer erkennen auf einen Blick, ob es sich um eine installierte Anwendung, eine Windows-Einstellung, eine lokale Datei, ein Webergebnis oder einen Vorschlag aus dem Microsoft Store handelt. Diese transparente Kennzeichnung soll die Navigation erleichtern und Missverständnisse vermeiden.

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Reihenfolge der Suchergebnisse. Statt zuerst Webinhalte oder Produktempfehlungen einzublenden, priorisiert Windows 11 künftig lokale Treffer. Anwendungen, Einstellungen und Dateien werden somit vor Online-Ergebnissen angezeigt. Gleichzeitig erhalten Nutzer mehr Kontrolle über die Suchfunktion. Unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Suche lassen sich sowohl Websuchen als auch Microsoft-Store-Ergebnisse vollständig deaktivieren. Wer die Windows-Suche ausschließlich für lokale Inhalte nutzen möchte, kann dies damit problemlos umsetzen.

Besonders positiv dürfte die Entscheidung aufgenommen werden, Werbeinhalte weitgehend aus der Suchoberfläche zu entfernen. In der Vergangenheit wurden häufig Produkte oder andere Microsoft-Dienste prominent eingeblendet, obwohl Nutzer eigentlich lediglich nach einer Datei oder einem Programm suchten. Mit der neuen Version konzentriert sich die Suche wieder stärker auf ihren eigentlichen Zweck. Das sorgt nicht nur für eine angenehmere Bedienung, sondern dürfte auch die Produktivität erhöhen.

Neben der optischen Überarbeitung hat Microsoft auch an der Suchtechnik gearbeitet. Die Dateisuche soll künftig schneller und zuverlässiger arbeiten, wodurch Dokumente und andere lokale Inhalte einfacher gefunden werden können. Auch die Anwendungssuche wurde verbessert. Programme lassen sich jetzt selbst dann leichter finden, wenn der Suchbegriff Tippfehler enthält oder nicht exakt geschrieben wurde. Damit orientiert sich Windows stärker an modernen Suchalgorithmen, wie sie Nutzer bereits von Suchmaschinen oder Smartphones kennen.

Die Neuerungen stehen aktuell ausschließlich Teilnehmern des Windows Insider Programms im Experimental Channel zur Verfügung. Einen konkreten Termin für die Veröffentlichung in regulären Windows-11-Versionen nennt Microsoft bislang nicht.

Quelle: Microsofts Windows-Blog