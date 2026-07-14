OnePlus verabschiedet sich angeblich noch in dieser Woche aus Europa

Wir hatten es bereits aufgegriffen: OnePlus vermarktet inzwischen auf seiner Website auch Produkte von Oppo. Das Ganze hörte sich indirekt auch danach an, als könnte sich OnePlus gänzlich aus dem deutschen Markt zurückziehen, wurde aber bewusst offen gehalten. Jetzt sind neue Gerüchte aufgetaucht, laut denen OnePlus noch in dieser Woche den Ausstieg aus dem gesamten europäischen Markt bestätigen werde. Auch in den USA soll das Aus für die Marke anstehen.

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Eine Begründung für den geplanten Schachzug gibt es aktuell nicht. Man kann mutmaßen, dass OnePlus zuletzt einfach nicht mehr ausreichend Produkte in unseren Breitengraden absetzen konnte. Stattdessen will der Mutterkonzern Oppo seine eigene Marke ausbauen und mehr Präsenz in Europa zeigen. OnePlus wird aber weiterhin bereits veröffentlichte Geräte betreuen, für die soll es also etwa weiterhin Updates geben.

Restbestände der OnePlus-Geräte sollen natürlich noch abverkauft werden. Aber Nachschub soll eben nicht mehr eintrudeln. Zu weiteren Märkten wie China und Indien fehlen zwar noch genauere Angaben, Gerüchten zufolge könnten OnePlus und realme dort aber quasi als günstige Untermarken von Oppo enden. So ähnlich also, wie es etwa Xiaomi mit Redmi handhabt.

Quelle: WinFuture