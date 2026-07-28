Honor verrät Details zu seinem Roboter-Smartphone

Honor wird am 12. August 2026 sein neues „Robot Phone“ vorstellen. Darunter sollte man sich aber nichts zu Extravagantes vorstellen. Nach bisherigen Eindrücken handelt es sich um ein Smartphone, das eine hochklappbare Gimbal-Kamera integriert. Dieser ausfahrbare Arm genügt Honor, um marketingwirksam von einem Robot Phone zu sprechen. Inzwischen hat der chinesische Hersteller noch mehr zur Technik verraten.

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Bislang ist das Robot Phone nur für den chinesischen Markt angekündigt. Dabei hat an dem speziellen Kamera-Design der deutsche Kamerahersteller Arri mitgearbeitet. Arri liefert etwa seine renommierten Alexa-Kameras für Hollywoodproduktionen. Das Smartphone von Robit soll etwa Log-C3-Videos encodieren können und mit On-Device-LUT-Color-Grading arbeiten. Über 100 Patente will sich Honor speziell für dieses Gerät gesichert haben.

Das Honor Phone nutzt eine Hauptkamera mit 200 Megapixeln (Weitwinkel) und Drei-Achsen-Gimbal. Der Sensor ist 1/1,28 Zoll groß und das Objektiv nutzt eine f/1.6-Blende. Bei der Bildverarbeitung unterstützt Honors proprietärer ISP Yuguang H1. Der Motor des Gimbals ist selbst entwickelt und soll nur 2,6 g wiegen.

Zur weiteren Ausstattung des Honor Robot Phone gehört eine Periskop-Telephoto-Cam mit 200 Megapixeln. Abgerundet wird die Kamera von einem Ultra-Weitwinkel-Modul mit 50 Megapixeln. Zudem dient hier der potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 als SoC. Für Power sorgt ein Akku mit 6.000 mAh. Schließlich rechnet man noch mit einem AMOLED-Bildschirm mit 6,4 Zoll Diagonale.

Alles Weitere zum Honor Robot Phone erfahren wir dann am 12. August 2026.

Quelle: Honor (Weibo)