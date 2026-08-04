Microsoft optimiert Windows 11 für 8-GByte-PCs

Microsoft will den Speicherverbrauch von Windows 11 in den kommenden Monaten spürbar reduzieren. Wie Windows-Chef Pavan Davuluri in einem aktuellen Update zur im März angekündigten Qualitätsinitiative erklärt, zählt die Optimierung des Arbeitsspeicherbedarfs zu den vier wichtigsten Entwicklungsschwerpunkten für den Rest des Jahres 2026. Ziel ist es, die Grundlast des Betriebssystems zu senken, damit Anwendungen insbesondere auf preisgünstigen PCs mit 8 GByte RAM mehr freien Arbeitsspeicher zur Verfügung haben.

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Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Einsteiger-Notebooks und Mini-PCs aufgrund steigender Speicherpreise mit lediglich 8 GByte Arbeitsspeicher ausgeliefert werden, teilweise sogar fest verlötet. Für Office-Anwendungen, Videostreaming oder leichtes Multitasking reicht diese Ausstattung grundsätzlich aus. Problematisch wird es jedoch, wenn Windows-Dienste, Sicherheitssoftware, Browser mit zahlreichen Tabs, Cloud-Synchronisierung und weitere Hintergrundprogramme gleichzeitig aktiv sind.

Sobald der physische Arbeitsspeicher knapp wird, lagert Windows seltener genutzte Daten in die Auslagerungsdatei (Page File) auf der SSD aus. Moderne NVMe-Laufwerke verkürzen die entstehenden Wartezeiten zwar deutlich gegenüber klassischen Festplatten, erreichen aber bei weitem nicht die Geschwindigkeit von Arbeitsspeicher. Die Folge können spürbare Verzögerungen, Ruckler beim Wechsel zwischen Anwendungen und eine insgesamt trägere Systemreaktion sein.

Microsoft will dieses Problem an mehreren Stellen angehen. Ein wichtiger Baustein ist ein effizienterer Memory Allocator. Diese Komponente verwaltet die Reservierung und Freigabe von Speicherblöcken für Anwendungen und Windows-Komponenten. Eine optimierte Speicherverwaltung kann den RAM-Bedarf systemweit senken, ohne dass Anwender Dienste deaktivieren oder Systemeinstellungen anpassen müssen.

Auch das moderne Benutzeroberflächen-Framework WinUI 3 wird weiter optimiert. Microsoft setzt die Plattform zunehmend sowohl für eigene Anwendungen als auch für Teile der Windows-Oberfläche ein. Sinkt der Speicherbedarf des Frameworks selbst, profitieren automatisch alle darauf basierenden Programme.

Darüber hinaus nimmt Microsoft Chromium- und WebView2-Komponenten ins Visier. WebView2 ermöglicht es Anwendungen, webbasierte Inhalte über die Chromium-Engine von Microsoft Edge darzustellen. Das vereinfacht zwar die Entwicklung moderner Programme, verursacht jedoch zusätzliche Prozesse und erhöht häufig den Speicherbedarf. Eine effizientere Implementierung könnte daher ebenfalls messbare RAM-Einsparungen bringen.

Neben der Speicheroptimierung nennt Microsoft drei weitere Prioritäten für den weiteren Verlauf des Jahres: ein schnelleres und unkomplizierteres Ersteinrichtungs-Erlebnis (Out-of-Box Experience), einen einfacheren Zugang zu Familien- und Jugendschutzfunktionen, sowie natürlichere Sprachinteraktionen über verschiedene Windows-Anwendungen hinweg.

Microsoft hat bislang keine Benchmarks veröffentlicht und auch keine konkreten Zahlen genannt, wie stark sich der Speicherbedarf tatsächlich reduzieren wird. Ebenso bleibt offen, ob die Optimierungen gebündelt mit einem großen Feature-Update für Windows 11 erscheinen oder schrittweise über Windows-, Framework- und App-Updates verteilt werden. Vieles spricht dafür, dass es sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess handelt.

Fest steht allerdings auch: Eine geringere Speicherbelegung des Betriebssystems macht einen Rechner mit 8 GByte RAM nicht plötzlich zu einem 16-GByte-System. Speicherhungrige Anwendungen wie aktuelle Spiele, umfangreiche Browser-Sitzungen, virtuelle Maschinen oder Content-Creation-Software können den verfügbaren Arbeitsspeicher weiterhin problemlos ausreizen.

Dennoch dürfte jede eingesparte Speichermenge im Alltag helfen. Wenn Windows selbst weniger RAM benötigt, setzt die Auslagerung auf die SSD später ein – und genau das könnte Einsteiger-PCs mit 8 GByte Arbeitsspeicher spürbar flüssiger und reaktionsschneller machen.

Quelle: Microsoft