Google Assistant entschwindet ab September 2026 von Android-Geräten

Google wird seinen Google Assistant bald von Smartphones mit Android und Smartwatches mit Wear OS entfernen. Dies soll im Falle der Smartphones bereits ab dem 4. September 2026 angestoßen werden. Allerdings wird sich der Prozess einige Wochen hinziehen. Der Hintergrund: Google sieht mittlerweile Gemini als überlegenen Ersatz an. Für den Google Assistant ist kein Platz mehr.

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Aktuell benachrichtigt Google deswegen bereits Stammnutzer per Mail über die Pläne. Man erklärt, dass der Google Assistant offiziell eingestellt werde und Gemini die nächste Generation darstellt. Nachdem der Google Assistant dann endgültig entfernt worden ist, wird auch keine Rückkehr mehr möglich sein und Gemini bleibt dauerhaft die Anlaufstelle für Fans von Sprachasssistenten.

Der Google Assistant verschwindet zeitgleich auch von Tablets und Smartwatches. Er wird auch nicht mehr in Kombination mit Kopfhörern oder Fahrzeugen genutzt werden können, die Android Auto einsetzen. Lediglich auf Fahrzeugen, die den Google Assistant selbst fest integrieren, bleibt er über den 4. September 2026 hinaus erhalten.

Außen vor bleiben zudem noch Smart-TVs und Streaming-Player mit Google TV, Smart-Speaker sowie Smart-Displays. Auch jene sollen aber langfristig Gemini als Ersatz nutzen.

Quelle: 9to5Google