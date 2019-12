Xiaomi Mijia Watch Color: Neue Smartwatch kommt

Xiaomi hat für den chinesischen Markt über das Netzwerk Weibo bereits einen Ausblick auf eine neue Smartwatch gegeben: die Xiaomi Mijia Watch Color. Die offizielle Vorstellung mit allen Details wird aber erst am 3. Januar 2020 stattfinden. Was soll das Wearable denn bieten? Nun, es soll wohl ein Display mit 1,4 Zoll Diagonale und 454 x 454 Pixeln an Bord sein. Der Preis für die Smartwatch ist leider noch offen.

Anzeige

Wie man auf dem ersten Bild sieht, handelt es sich um eine Smartwatch mit rundem Screen. Ob Xiaomi hier vielleicht eine Alternative zur Mi Watch präsentieren will? Letztere lehnt sich ja stark an die Apple Watch an und nutzt daher auch einen quadratischen Bildschirm. Nun ja, offenbar wird ein Pulsmesser an Bord sein und man kann sicherlich mit allen Standard-Funktionen wie dem Tracken von Schlaf und Workouts, dem Zählen von Schritten und Kalorien sowie dem Anzeigen von Benachrichtigungen und Anrufen rechnen.

Alles weitere zur Xiaomi Mijia Watch Color erfahren wir dann am 3. Januar 2020.

Quelle: Xiaomi (Weibo)