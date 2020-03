Intel „Comet Lake“ CPUs mit Preisen gelistet

Kaum ein Tag vergeht ohne neue durchgesickerte Infos zur kommenden Intel „Comet Lake-S“ Serie von Desktop-CPUs. Jetzt hat ein belgischer Händler sein Sortiment um satte 31 Core 10000 und Pentium CPU-Modelle erweitert und nennt dabei auch Basistakt, interne Cache-Größe und Preise, allerdings weder Kernzahlen noch Turbo-Boost oder TDP.

Allerdings wird nochmal bestätigt, dass die Prozessoren von Intel zehnter Core Generation für einen neuen Sockel kommen, nämlich LGA1200 statt LGA1151, und daher neue Mainboards benötigen.

Gelistet werden die neuen Intel Pentium und Core Desktop-CPUs mit und ohne Mehrwertsteuer, die in Belgien 21 Prozent beträgt. Das wäre also ungefähr vergleichbar mit Deutschland, wobei erste Prozessorpreise vor offizieller Veröffentlichung natürlich immer noch mit Vorsicht zu betrachten sind. Manche Händler schlagen bei solch frühem Zeitpunkt gerne mal etwas drauf, so dass die Preise später niedriger sein könnten, sobald Intel den Startschuss gibt. Nach aktuellem Stand soll dies zwischen Mittel April und Ende Juni erfolgen, so dass nicht verwunderlich ist, dass auch der belgische Händler die gelisteten CPUs noch nicht vorrätig hat.

Intel Comet Lake-S LGA1200 CPUs in Belgien (Stand: 11.3.2020) Modell Basistakt Cache Preis inkl. MwSt. Core i9-10900K 3,7 GHz 20 MByte 603 Euro Core i9-10900KF 3,7 GHz 20 MByte 563 Euro Core i9-10900 2,8 GHz 20 MByte 536 Euro Core i9-10900F 2,8 GHz 20 MByte 511 Euro Core i9-10900T 1,9 GHz 20 MByte 536 Euro Core i7-10700K 3,8 GHz 16 MByte 462 Euro Core i7-10700KF 3,8 GHz 16 MByte 430 Euro Core i7-10700 2,9 GHz 16 MByte 399 Euro Core i7-10700F 2,9 GHz 16 MByte 371 Euro Core i7-10700T 2,0 GHz 16 MByte 399 Euro Core i5-10600K 4,1 GHz 12 MByte 314 Euro Core i5-10600KF 4,1 GHz 12 MByte 281 Euro Core i5-10600 3,3 GHz 12 MByte 265 Euro Core i5-10600T 2,4 GHz 12 MByte 265 Euro Core i5-10500 3,1 GHz 12 MByte 239 Euro Core i5-10500T 2,3 GHz 12 MByte 239 Euro Core i5-10400 2,9 GHz 12 MByte 227 Euro Core i5-10400F 2,9 GHz 12 MByte 196 Euro Core i5-10400T 2,0 GHz 12 MByte 227 Euro Core i3-10320 3,9 GHz 8 MByte 194 Euro Core i3-10300 3,7 GHz 8 MByte 181 Euro Core i3-10300T 3,0 GHz 8 MByte 181 Euro Core i3-10100 3,6 GHz 6 MByte 156 Euro Core i3-10100T 3,0 GHz 6 MByte 155 Euro Pentium G6600 4,2 GHz 4 MByte 112 Euro Pentium G6500 4,1 GHz 4 MByte 99 Euro Pentium G6500T 3,5 GHz 4 MByte 99 Euro Pentium G6400 4,0 GHz 4 MByte 86 Euro Pentium G6400T 3,4 GHz 4 MByte 86 Euro Pentium G5920 3,5 GHz 2 MByte 72 Euro Pentium G5900T 3,2 GHz 4 MByte 59 Euro

Quelle: 2compute.net