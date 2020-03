AMD senkt Preise einiger Ryzen 3000

Für diesen Monat hat AMD im Rahmen einer befristeten Aktion die offiziellen Preise einiger aktueller Ryzen 3000 CPUs um 25 bis 50 US-Dollar gesenkt. Dabei handelt es sich um Ryzen 5 3600 mit 6 Kernen bis hin zum Ryzen 9 3900X mit 12 Kernen. Letzterer kostet offiziell nun $449 statt $499 und das hat sich mittlerweile auch auf die Einzalhandelspreise hierzulande ausgewirkt.

Die Auswirkungen sind allerdings weniger drastisch als von AMD erhofft, denn die hiesigen Händler, insbesondere die Online-Shops, bieten die Ryzen 3000 Prozessoren bereits günstiger an als von AMD offiziell gelistet. Trotzdem ist es natürlich erfreulich, wenn diese CPUs billiger werden, egal wieviel, denn schließlich bieten sie schon seit Einführung im Sommer letzten Jahres aufgrund ihrer neuen „Zen 2“ Mikroarchitektur und der Fertigung in 7-Nanometer-Technik ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, was nun nochmal etwas besser wird.

Hier ein kurzer Überblick über die neuen, offiziell von AMD für die Ryzen 3000 CPUs empfohlenen Online-Preise, die noch bis Ende diesen Monats gelten sollen. Zum Vergleich stellen wir die vom Preisvergleicher Geizhals günstigsten Preise in Deutschland daneben.

AMD Ryzen 3000 März 2020 Aktion CPU Kerne/Threads Basistakt Preis alt Preis neu Senkung Geizhals Feb. Geizhals 15.3. Ryzen 9 3900X 12/24 3,8 GHz $499 $449 $50 478 Euro 429 Euro Ryzen 7 3800X 8/16 3,9 GHz $399 $359 $40 330 Euro 309 Euro Ryzen 7 3700X 8/16 3,6 GHz $329 $304 $25 308 Euro 297 Euro Ryzen 5 3600X 6/12 3,8 GHz $249 $224 $25 208 Euro 189 Euro Ryzen 5 3600 6/12 3,6 GHz $199 $174 $25 172 Euro 169 Euro

Quelle: anandtech.com