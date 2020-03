Umsonst & drinnen: Zahlreiche Games kostenlos

Passend zu den aktuellen Umständen und den Ausgangsbeschränkungen gibt es bei Steam und „Good Old Games“ einige interessante PC-Spiele kostenlos. Highlight dürfte „Tomb Raider“ bei Steam sein, ein extrem gut bewertes Action-Spiel mit Lara Croft, das zwar schon 2013 erschien, aber dafür mittlerweile auch auf Mittelklasse-PCs und Notebooks sehr gut laufen sollte.

Dazu gibt es bei Steam auch noch das rund anderthalbe Jahre später herausgebrachte „Lara Croft and the Temple of Osiris„, das man aogar im Mehrspielermodus kooperativ mit vier Teilnehmern spielen kann. Dieses Game schneidet in Testberichten zwar nicht ganz so exzellent ab wie „Tomb Raider 2013“, hat den allermeisten Spielern aber trotzdem sehr gut gefallen.

Beide Spiele kann man noch bis morgen früh um 8 Uhr kostenlos zu seiner Spielesammlung bei Steam hinzufügen und dann gehören sie euch, d.h. ihr könnt sie auch später noch zocken.

Noch mehr Spiele gibt es bei GOG (Good Old Games). Hier werden im Rahmen der „Stay at Home“ Aktion gleich 27, zumeist aber deutlich ältere Spiele umsonst angeboten. Es handelt sich dabei um:

„Akalabeth: World of Doom“, „Alder’s Blood Prologue“, „Beneath a Steel Sky“, „Bio Menace“, „Builders of Egypt: Prologue“, „Cayne“, „Doomdark’s revenge“, „Eschalon: Book I“, „Flight of the Amazon Queen“, „GWENT: The Witcher Card Game“, „Hello Neighbor Alpha Version“, „Jill of the Jungle: The Complete Trilogy“, „Legend of Keepers: Prologue“, „The Lords of Midnight“, „Lure of the Temptress“, „Overload – Playable Teaser“, „Postal: Classic and Uncut“, „Sang-Froid: Tales of Werewolves“, „Shadow Warrior Classic Complete“, „Stargunner“, „Sunrider: Mask of Arcadius“, „Teenagent“, „Treasure Adventure Game“, „Tyrian 2000“, „Ultima 4: Quest of the Avatar“, „Ultima World of Adventure 2: Martian Dreams“ und „Worlds of Ultima: The Savage Empire“.