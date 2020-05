Zum Muttertag Win 10 umsonst beim Office-Kauf

Zum bevorstehenden Muttertag gibt es bei Keysworlds eine neue Aktion, bei der man beim Kauf eines Office-Paketes eine Lizenz für Windows 10 umsonst dazu bekommt, was für neue Systeme im Eigenbau eine intessante und kostengünstige Option darstellt. Gleichzeitig gibt es aber auch wieder Angebote mit Rabattcodes, mit denen Microsoft-Lizenzen bis zu 50 % billiger werden!

Das aktuelle Betriebssystem und die populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen. Man benötigt dann aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Dazu gehört bekanntlich auch Keysworlds. Bislang gibt es erst 375 Bewertungen bei Trustpilot.com, aber immerhin sind diese zu 93 Prozent positiv, so dass man insgesamt auf viereinhalb Sterne und eine exzellente Beurteilung kommt.

Nun gibt es bei diesem Anbieter die sogenannte „Muttertagsaktion“, bei der man beim Kauf eines Lizenzschlüssels für Microsoft Office 2016 oder Office 2019 einen CD-Key für Windows 10 Home oder Windows 10 Professional umsonst dazu bekommt. Zu empfehlen ist hier die Kombination aus Office 2019 Professional Plus und kostenlosem Windows 10 Pro. Neben Word, Excel und PowerPoint sind in diesem Office-Paket in der 17. Hauptversion noch OneNote, Outlook, Publisher und Access enthalten. Office 2019 enthält alle Features von Office 365 sowie verbesserte Funktionen zum Einfärben, neue Animationsfeatures in PowerPoint einschließlich der Morph- und Zoomfunktionen sowie neue Formeln und Diagramme in Excel für die Datenanalyse. Als Betriebssysteme werden Windows 10, Windows Server 2016 und Windows Server 2019 unterstützt.

Der OEM-Key für Office 2019 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC, enthält Microsoft-Support für 60 Tage und kostet normalerweise 599 Euro, aber Keysworlds bietet das Paket als einmaliger Kauf (ohne Abo) für nur 32,99 Euro an. Nach Bestellung bekommt man aber nicht nur den Lizenzschlüssel für Office 2019, sondern auch einen für Windows 10 Pro!

Für das schon etwas ältere, aber vielleicht von einigen Anwendern bevorzugte weil vertraute „Microsoft Office 2016 Professional Plus“ gibt es ebenfalls ein Angebot, bei dem man Windows 10 Pro umsonst dazu bekommt. Der OEM-Key für „Office 2016 Pro Professional Plus“ gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 399 Euro, aber Keysworlds bietet das Paket zusammen mit Win 10 Pro als einmaligen Kauf (ohne Abo) für nur 18,49 Euro an.

Wer dagegen bersits ein Windows-Betriebsystem hat und lediglich ein neues Office-Paket sucht, für den bietet Keysworlds die bekannten Anwendungspakete von Microsoft mit dem Rabattcode „KWS50“ zu einem Nachlass von 50 Prozent an. Hier gibt es z.B. Microsoft Office 2019 Home and Student für Windows, dessen Preis von 72,44 auf nur noch 36,22 Euro sinkt. Für kleine Firmen gibt es nun sogar auch Pakete aus fünf Lizenzen sowohl für Office 2016 als auch Office 2019. So sinkt der Preis für fünf Office2019-Lizenzen mit dem Rabattcode „KWS50“ von 149,99 auf nur noch 74,99 Euro und ähnliches gilt natürlich auch für das 5-Lizenzen-Paket von Office 2016, dessen Preis von 102,99 auf nur noch 51,49 Euro fällt.

Dies sind die Highlights der Aktion, weitere Angebote wie Office 2016/2019 für Mac oder einzelne Windows 10 Pro Lizenzen ab 8,67 Euro mit dem 38%-Rabattcoe „KWS38“ sind der unten verlinkten Pressemitteilung zu entnehmen.

Bestellen kann man bei Keysworlds per PayPal, Banküberweisung, Kreditkarte oder Debitkarte und die Lizenzschlüssel werden durch ein automatisches Lieferungssystem umgehend per eMail verschickt, so dass man notfalls sein Spam-/Junk-Verzeichnis im Mailprogramm prüfen sollte, falls einige Stunden nach Bestellung nichts eingegangen sein sollte. Außerdem hat Keysworlds nach eigenen Angaben einen Kundenservice, der rund um die Uhr zur Verfügung steht für eventuelle Rückfragen.

