GTA V kostenlos im EPIC Games Store

Seit gestern gibt es „Grand Theft Auto V“ kostenlos zum Download beim EPIC Games Store und das hat anfangs bereits zu Server-Überlastungen bei EPIC geführt, weil sich dieses Videospiel immer noch großer Beliebtheit erfreut. „GTA V“ erschien 2013 als bislang letzter Teil dieser Open-World-Gangster-Games, bekam sehr gute Kritiken und setzte neue Rekorde bei Verkaufszahlen.

Anzeige

In „Grand Theft Auto V“ geraten ein junger Straßengauner, ein ehemaliger Bankräuber und ein beängstigender Psychopath in Schwierigkeiten und müssen eine Reihe von gefährlichen Überfällen durchziehen, um in einer Stadt zu überleben, in der sie niemandem vertrauen können, auch nicht untereinander. GTA V spielt in der fiktiven Stadt Los Santos, die Los Angeles nachempfunden ist. Los Santos liegt im fiktiven Bundesstaat San Andreas, der Südkalifornien ähnelt.

Bei EPIC Games wird die „Grand Theft Auto V: Premium Edition“ angeboten, die die komplette Story von GTA V, kostenlosen Zugang zu der sich immer weiterentwickelnden Welt von Grand Theft Auto Online, alle existierenden Gameplay-Upgrades und Inhalte wie The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler’s Run, Bikers und viele mehr beinhaltet. Außerdem enthalten ist das „Criminal Enterprise Starter Pack“, mit dem man sein kriminelles Imperium in GTA Online schnellstmöglich ankurbeln kann.

Die „Grand Theft Auto V: Premium Edition“ wird noch bis nächste Woche Donnerstag, den 21. Mai beim EPIC Games Store kostenlos zum Download angeboten. Selbst wenn es aktuell immer mal wieder zu Problemen mit der Erreichbarkeit der EPIC-Server kommen kann, hat man also noch einige Tage Zeit bis zur Bestellung.

Quelle: EPIC Games Store