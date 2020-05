Welche Hardware benötige ich für die neuesten Spiele 2020?

Viele Gamer ziehen das Zocken am PC weiterhin Konsolen und Smartphones vor. Allerdings haben PCs den Nachteil, dass sie immer auf dem neuesten Stand sein müssen, um die neuesten Spiele mit ihren hohen Anforderungen zocken zu können. Gamer sollten daher wissen, welche Hardware sie für die neusten Spiele 2020 benötigen. Im Grunde ist das Zusammenstellen eines Mittelklasse-Gaming-PCs gar nicht so schwierig und ein solcher reicht in den meisten Fällen vollkommen aus, um die neuesten Spielen auf hohen Einstellungen zu zocken. Schauen wir uns also die obligatorische Hardware für einen solchen PC an.

Prozessor

Der Prozessor ist einer der wichtigsten Komponenten eines Gaming-PCs. Diesbezüglich gilt es vor allem die CPU (Central Processing Unit) zu nennen. Bei der CPU handelt es sich um den Hauptprozessor eines PCs. Er bildet gemeinsam mit den anderen Prozessoren das Herstück des Computers. Die Hauptaufgaben der CPU sind das Rechnen und Steuern. Aus diesem Grund verfügt sie sowohl über ein Rechen- als auch ein Steuerwerk. Für eine gute Leistung beim Spielen eignen sich beispielsweise die Prozessoren von Ryzen. Sie brauchen allerdings keineswegs gleich einen Ryzen 7 4700G mit iGPU oder eine vergleichbare Hardware. Ein Ryzen 5 3600 reicht in der Regel bereits vollkommen aus. Teurere CPUs bieten im Normalfall nur eine geringfügig bessere Leistung. Die meisten Gamer sollten mit dem Ryzen 5 3600 also bestens beraten sein.

Grafikkarte

Neben dem Prozessor ist die Grafikkarte entscheidend für die Leistung. Ohne eine gute Grafikkarte kann selbst der beste Prozessor nicht das gewünschte Ergebnis liefern. Zwei Marken, die sich bei Grafikkarten einer hoher Beliebtheit erfreuen, sind AMD und Nvidia. Modelle wie die Zotac Gaming GeForce RTX 2080 SUPER AMP Extreme und die Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC sind in der Lage, die neuesten Spiele zu bewältigen. In jedem Fall ist es wichtig, dass Gamer sich ausreichend vor dem Kauf einer Grafikkarte informieren. Gegebenenfalls bietet es sich sogar an, sich einen Testbericht über Grafikkarten anzuschauen. Das erleichtert die Kaufentscheidung. Gerade bei der Grafikkarte sollten Gamer nicht sparen, da die grafischen Anforderungen bei neuen Games extrem hoch sind.