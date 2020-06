Ryzen 5 4400G im 3DMark gefunden

Die Vorstellung der AMD ‚Rnoir‘ Desktop-APUs mit „Zen 2“ Mikroarchitektur und integrierten „Radeon Vega“ Grafikeinheiten scheint kurz bevor zu stehen, denn nun ist ein weiteres Exemplar in einer Benchmark-Datenbank entdeckt worden. Der AMD Ryzen 5 4400G verfügt über 6 Kerne plus SMT für 12 Threads und soll laut 3DMark mit 3,7 GHz Basis- sowie 4,3 GHz Turbotakt laufen.

Zuvor war bereits ein Ryzen 7 4700G bildlich aufgetaucht und dann hatte Mainboard-Hersteller Biostar die AMD Ryzen 4000G Serie versehentlich in einer Liste unterstützter Prozessoren aufgeführt. Dann hatten bekannte Twitter-Detektive die Resultate von Ryzen 7 PRO 4700G, Ryzen 5 PRO 4400G und Ryzen 3 PRO 4200G in der Online-Datenbank des 3DMark gefunden. Nun also wird der Ryzen 5 4400G bestätigt.

Während die letztes Jahr eingeführten AMD Ryzen 3000G APUs mit integrierter Grafik alle vier CPU-Kerne besitzen und noch auf der ‚Zen+‘ Mikroarchitektur basieren, verwendet die kommende Ryzen 4000G Serie „Zen 2“ und kommt auch mit mehr Kernen. So setzt der Ryzen 5 4400G auf sechs und der Ryzen 7 4700G auf sogar acht Kerne und diese APUs unterstützen dabei auch noch SMT für die doppelte Anzahl gleichzeitig zu bearbeitender Threads. Allerdings wird die Grafikeinheit etwas abgespecket, denn die Radeon Vega iGPU kommt nun mit maximal acht Compute-Units, während das bisherige APU-Topmodell Ryzen 5 3400G noch eine Radeon Vega 11 besitzt. Das soll allerdings wohl durch höhere Taktraten bei der GPU ausgeglichen werden (können).

Da AMD die Markteinführung der AM4-Mainboards mit B550 Chipsatz für nächste Woche angesetzt hat und Biostar für eines seiner B550-Modelle versehentlich bereits die Ryzen 4000G als kompatible Prozessoren gelistet hatte, geht man davon aus, dass die neuen APUs ebenfalls nächste Woche offiziell werden.

Quelle: TUM_APISAK @ Twitter