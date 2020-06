Teufel CAGE (2020) im Test

Anzeige

Einleitung

Die Firma Teufel aus Berlin brachte dieses Jahr eine Neuauflage des Teufel CAGE auf den Markt und nun können wir das „Teufel CAGE (2020)“ für euch testen. Wir hatten vor zwei Jahren schon die erste Generation des Teufel CAGE in der Redaktion. Dieses Modell hatte bereits einen hervorragenden Klang und war top verarbeitet. Es gab aber einige Funktionen am CAGE, die der Community nicht so gefallen haben. Die Firma Teufel hat darauf reagiert und daran gearbeitet. Heute können wir euch somit die Neuauflage im direkten Vergleich zum Vorgänger vorstellen.

Lieferumfang

Teufel CAGE Headset

abnehmbares Mikrofon

USB-Kabel, 3 m lang

3,5 mm Klinkensteckerkabel, 1,5 m lang

Kurzanleitung

Technische Daten

Lautsprecher:

Empfindlickeit (2.83 V / 1 m) 86 dB

Nennimpedanz: 32 Ohm

Frequenzbereich: 20 – 20 kHz

Treiber: 40 mm Mylar-Töner

Impedanz: 32 Ohm

Max. Belastbarkeit: 50 mW

Gehäuseaufbau: Geschlossen

Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff, Silikon

AV-Reciever geeignet: ja

Beleuchtung: LED-Beleuchtung Rot

Mikrofon:

Typ: beweglicher Galgen mit Popschutz

Frequenz: 30 Hz – 18 kHz

Anschlüsse:

7.1 USB-Soundkarte

Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm

Mikrofon-Eingang 3,5 mm

Kabel:

1,3 m Klinkenkabel

3 m USB-Kabel

Gewicht: