2 Games umsonst bei Kauf von Radeon RX 5000

Nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass AMD in Kürze den kommenden Toptitel „Assassin’s Creed Valhalla“ beim Kauf einiger High-End Ryzen CPU kostenlos mitgeben werde, gibt es jetzt Informationen zu neuen Spielen, die man unsonst bekommen kann, wenn man eine der aktuellen Radeon RX 5000 Grafikkarten ersteht.

Anzeige

Solche „Raise the Game“ Bundles macht AMD regelmäßig mit Radeon Grafikkarten, insbesonders wenn diese von den Spieleentwicklern auf AMD-Technologie optimiert wurden. In Kürze sollen dies ‚Godfall‘ und „World of Warcraft: Shadowlands“ sein. Beim Kauf einer Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 oder Radeon RX 5600 XT gibt es beide Spiele kostenlos. Wenn man sich auf die günstigere Radeon RX 5500 XT beschränkt, gibt es lediglich ‚Godfall‘ umsonst dazu, aber immterhin.

„World of Warcraft: Shadowlands“ soll als neue Erweiterung dieses mittlerweile schon viele Jahre erfolgreichen Multiplayer-Spiels im November diesen Jahres erscheinen, aber offiziell ist dies noch nicht bestätigt worden. Auch für ‚Godfall‘ gibt es noch keinen offiziellen Erscheinungstermin. Dieses Fantasy-Action-Rollenspiel basiert auf der Unreal Engine 4 und soll sowohl für Ryzen- als auch Radeon-Hardware optimiert sein.

Man erwartet, dass dieses bei ausgewählten Vertriebspartnern von AMD verfügbare Game-Bundle für Radeon RX 5000 ‚Navi‘ Grafikkarten genauso wie das Valhalla-Bundle für Ryzen CPUs am 7. Juli offiziell bekannt gegeben wird.

Quelle: videocardz.com