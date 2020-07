Intel plant Core i9 ‚KA‘ CPU-Modelle

Intel bietet schon lange verschiedene Versionen seiner CPUs an, wie z.B. die K-Modelle mit freiem Multiplikator oder die F-Modelle ohne integrierte Grafikeinheit. Jetzt aber sind weitere Modellvarianten aufgetaucht, die mit dem Anhängsel ‚KA‘ gekennzeichnet sind: Core i9-10900KA, 10850KA, 10700KA und 10600KA. Außerdem soll der bereits durchgesickerte Core i9-10850K heute offiziell werden.

Was genau hinter dieser Namensergänzung steckt, ist noch unklar. Das ‚K‘ steht wieder für einen freien Multiplikator zum einfachen Übertaktet, das war bei den ‚KF‘ Modellen ohne integrierte Grafikeinheit ebenso. Der Händler aus Litauen, der die vier neuen KA-Modelle anbietet, gibt leider nur den Basistakt an und der ist der selbe wie bei den bisherigen, Ende April eingeführten Core Prozessoren der zehnten Generation (Comet Lake-S).

Man vermutet, dass die neuen KA-Modelle nicht die Turbofrequenzen der bisherigen CPU-Modelle erreichen und deshalb einen niedrigeren automatischen Turbo-Boost aufweisen. Als neue KA-Modelle kann Intel diese, bei internen Qualitätstests nach der Herstellung durchgefallene CPUs aber trotzdem noch verkaufen.

Preislich unterscheiden sich die KA-Modelle aber nur wenig von den bisherigen K-Modellen, denn bei diesem speziellen Händler sind sie nur maximel 3 Prozent günstiger. Wer eher auf die Anzahl der Kerne Wert legt als auf hohe Taktraten, kann hier zwar etwas sparen, aber auch nicht wirklich viel.

Vom zuvor bereits durchgesickerten Core i9-10850K soll es auch eine KA-Version geben, aber ob diese ebenfalls schon heute vorgestellt wird, ist noch unbestätigt. Jedenfalls heißt es nach einem Bericht aus Korea, dass der Core i9-10850K heute offiziell präsentiert werden soll – kurz vor Mitternacht in Korea, also gegen 17 Uhr in Deutschland.

Quelle: momomo_us @ Twitter