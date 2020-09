„Watch Dogs 2“ gratis zum Download

Im EPIC Games Store gibt es diese Woche gleich drei Spiele umsonst. Highlight ist dabei das 2016 veröffentlichte „Watch Dogs 2“ Action-Adventure, aber für Fußball-Fans könnte auch der neue „Football Manager 2020“ interessant sein. „Stick It To The Man!“ ist dagegen schon etwas älter, ist aufgrund seines bizarren Szenarios und Grafik allerdings ebenfalls einen Blick wert.

„Watch Dogs 2“ ist ein Open-World-Action-Adventure von Ubisoft und der Nachfolger von Watch Dogs. In einer fiktionalisierten Version der San Francisco Bay Area wird das Spiel aus der Perspektive einer dritten Person gespielt und seine offene Welt ist zu Fuß oder mit dem Fahrzeug erkundbar. Man schlüpft in die Rolle des brillanten jungen Hackers Marcus Holloway, der in der Bay Area von San Francisco lebt, der Wiege der technologischen Revolution. Dabei tritt man der berüchtigten Hackergruppe DedSec bei und führt den größten Hack der Geschichte durch zur der Vernichtung von ctOS 2.0, dem invasiven Betriebssystem, das von kriminellen Superhirnen im großen Stil zur Manipulation und Überwachung der Bürger verwendet wird.

Der „Football Manager 2020“ ist dagegen ein klasisches Fußball-Manager-Spiel, in der man sein Team zusammenstellen und entwickeln muss, um über gute Führungsstrategie zum Erfolg zu kommen.

In „Stick It To The Man!“ hat Schutzhelmtester Ray einen bizzaren Unfall und wacht mit einem riesigen rosafarbenen Spaghetti-Arm auf, der aus seinem Hirn ragt und ihm unglaubliche Gedankenlesekräfte verleiht. Auf einmal kann Ray die Welt und sein Papier-Universum verändern, indem er es auseinanderreißt, zusammenfaltet und die durchgeknallten Sticker, die er überall findet, dazu benutzen, abgefahrene, knallharte Rätsel zu lösen!

Alle drei Spiele werden noch bis Donnerstag, den 24. September kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man sie weiterspielen, denn nach Bestellung gehören die Games ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store