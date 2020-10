OnePlus 8T im Test: Smartphone-Oberklasse für 599 Euro

Anzeige

OnePlus hat heute sein neues Smartphone 8T vorgestellt. Wir konnten uns das Gerät bereits vor dem Launch für einen Test anschauen. Preislich startet das OnePlus 8T mit 8 GByte Hauptspeicher und 128 GByte Speicherkapazität bereits bei 599 Euro. Die Version mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz wechselt für 699 Euro den Besitzer.

Einführung

OnePlus platziert das OnePlus 8T über dem OnePlus 8, aber unter dem 8 Pro (hier unser Test). So fehlt dem 8T Wireless Charging und es ist zudem etwa das etwas langsamere LPDDR4X RAM verbaut. Ob man da in der Praxis als Nutzer aber in den meisten Szenarios einen Unterschied beim Speicherzugriff bemerken würde, lässt sich bezweifeln. Unten findet ihr die weiteren, technischen Daten.

OnePlus 8T – Die technischen Daten

Display: 6,55 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel (402 ppi), Format 20:9, 120 Hz Fluid AMOLED, Corning Gorilla Glass

Betriebssystem: OxygenOS 11 auf Basis von Android 11

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8 bzw. 12 GByte (LPDDR4X)

Speicherplatz: 128 bzw. 256 GByte (UFS 3.1)

Hauptkamera; 48 Megapixel (Weitwinkel f/1.7, OIS & EIS, Sony IMX586) + 16 Megapixel (Ultra-Weitwinkel f/2.2, Sony IMX481, 123 Grad Sichtwinkel) + 5 Megapixel (Makro, Naheinstellgrenze 3 cm) + 2 Megapixel (Monochromlinse)

Frontkamera: 16 Megapixel, f/2.4, EIS, Sony IMX471

Akku: 4500 mAh (65-Watt-Schnellaufladung)

Schnittstellen: USB Typ-C (3.1), Dual-SIM, 4G / 5G LTE, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.1

Sonstiges: In-Display-Fingerabdruck-Sensor, Beschleunigungssensor, Kompass, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Abstandssensor, Flicker-Sensor

Abmessungen / Gewicht: 160,7 mm x 74,1 mm x 8,4 mm / 188 Gramm

Lieferumfang: OnePlus 8T, WarpCharge 65 Netzteil, WarpCharge USB-C auf USB-C Kabel (USB 3.1), Case, angebrachte Displayschutzfolie

Farben: Aquamarin Green (8GB/128 GB & 12 GB / 256 GB), Lunar Silver (8 GB / 128 GB)

Preis: 599 / 699 Euro

Schauen wir uns doch im nächsten Schritt einmal Verarbeitung und Ausstattung des OnePlus 8T an. Anschließend beurteilen wir Leistung und weitere Specs, bevor wir auf Kamera und Display eingehen und am Ende ein Fazit ziehen.